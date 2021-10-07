https://ria.ru/20211007/rakova-1753454116.html

Экс-замминистра просвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия

Экс-замминистра просвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия - РИА Новости, 07.10.2021

Экс-замминистра просвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия

Экс-замминистра просвещения Марина Ракова утверждает, что не пыталась скрыться от следствия, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T09:45

2021-10-07T09:45

2021-10-07T10:50

происшествия

москва

онк

марина ракова

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Экс-замминистра просвещения Марина Ракова утверждает, что не пыталась скрыться от следствия, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.Женщина провела ночь в изоляторе временного содержания на Петровке. "Претензий у нее не было, чувствует себя нормально", — рассказала член столичной ОНК Ольга Дружинина.По информации "Коммерсанта", следствие предложило Раковой дать признательные показания, оформив досудебное соглашение о сотрудничестве.На прошлой неделе экс-чиновница стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), в котором была гендиректором.Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.Дома и на работе у Раковой, которая в последнее время занимала пост вице-президента Сбербанка (с 4 октября она числится уволенной), прошли обыски, задерживать ее не стали. Но уже на следующий день она не пришла на допрос и отключила все телефоны. После этого ее объявили в федеральный розыск, а вчера задержали.Суд арестовал других фигурантов дела: управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову. Инкин ранее был директором ФНФРО, а Зак — заместителем гендиректора. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, оба входят в ближайшее окружение Раковой, работали с ней, когда она была замминистра, а впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка. Также в среду под стражу заключили мужа бывшей чиновницы.По статье о мошенничестве в особо крупном размере может грозить до десяти лет тюрьмы.

https://ria.ru/20210930/obysk-1752423066.html

https://ria.ru/20211006/rakova-1753375676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, онк, марина ракова