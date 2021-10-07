https://ria.ru/20211007/qr-kod-1753457202.html

В Курске введут QR-коды для посещения общественных мест

В Курске введут QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 07.10.2021

В Курске введут QR-коды для посещения общественных мест

Cистему QR-кодов для посещения общественных мест вводят в Курске с 11 октября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг областная... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:11

2021-10-07T10:11

2021-10-07T10:19

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ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Cистему QR-кодов для посещения общественных мест вводят в Курске с 11 октября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг областная администрация.Ранее власти из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией ограничили в регионе массовые мероприятия, а учреждениям дополнительного образования было рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Также власти ввели запрет на посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, а работников старше 65 лет и студентов рекомендовано перевести на удаленку."В Курске с 11 октября введут систему QR-кодов для посещения общественных мест. Планируется, что в дальнейшем эта мера позволит увеличить заполняемость театров, кинозалов, концертных площадок, организаций общепита и других учреждений", - говорится в сообщении.Кроме того, в области усилят работу по дезинфекции общественного транспорта и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Также усилят контроль за масочным режимом и соблюдением самоизоляции амбулаторными больными и контактными.На утро 7 октября в области зарегистрированы 59 217 случаев COVID-19. В стационарах с подтвержденным диагнозом находятся 1868 человек, на ИВЛ - 144. Умерли с начала пандемии в области 1487 человек с COVID-19.

https://ria.ru/20211006/qr-kod-1753381804.html

https://ria.ru/20210930/stavropole-1752539235.html

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общество, курск, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм