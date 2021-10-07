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Депутат Рады поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды
Депутат Рады поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды - РИА Новости, 07.10.2021
Депутат Рады поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения словами мастера... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:07
2021-10-07T18:21
владимир путин
верховная рада украины
илья кива
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения словами мастера Йоды из "Звездных войн". Видео он опубликовал в своем Telegram-канале."Сил вам, божьего благословения и здоровья. Вы — действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире. Вы — тот человек, который пишет новую историю славянского мира и славянского единства, защищает мораль, веру. И вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами сила", — сказал Кива.Сегодня главе российского государства исполняется 69 лет.
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владимир путин, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
16:07 07.10.2021 (обновлено: 18:21 07.10.2021)
 
Депутат Рады поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды

Депутат Рады Кива поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения словами мастера Йоды из "Звездных войн". Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Сил вам, божьего благословения и здоровья. Вы — действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире. Вы — тот человек, который пишет новую историю славянского мира и славянского единства, защищает мораль, веру. И вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами сила", — сказал Кива.
Сегодня главе российского государства исполняется 69 лет.
Президент РФ Владимир Путин встретился c членами олимпийской сборной России - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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Владимир ПутинВерховная Рада УкраиныИлья КиваОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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