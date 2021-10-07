https://ria.ru/20211007/putin-1753532610.html

Депутат Рады поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды

Депутат Рады поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды - РИА Новости, 07.10.2021

Депутат Рады поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения словами мастера... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:07

2021-10-07T16:07

2021-10-07T18:21

владимир путин

верховная рада украины

илья кива

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения словами мастера Йоды из "Звездных войн". Видео он опубликовал в своем Telegram-канале."Сил вам, божьего благословения и здоровья. Вы — действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире. Вы — тот человек, который пишет новую историю славянского мира и славянского единства, защищает мораль, веру. И вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами сила", — сказал Кива.Сегодня главе российского государства исполняется 69 лет.

https://ria.ru/20211007/putin-1753520372.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь, россия