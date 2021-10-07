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https://ria.ru/20211007/putin-1753495088.html
Пашинян поздравил Путина с днем рождения
Пашинян поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2021
Пашинян поздравил Путина с днем рождения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину заявил, что дорожит установившимися между ними взаимопониманием... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:15
2021-10-07T13:39
в мире
армения
владимир путин
никол пашинян
россия
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ЕРЕВАН, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину заявил, что дорожит установившимися между ними взаимопониманием и доверительными отношениями."Бесспорен Ваш личный вклад в укрепление союзнических отношений между Россией и Арменией. Благодарны за Ваши усилия, направленные на установление долгосрочного и прочного мира на Южном Кавказе. Искренне дорожу взаимопониманием и доверительными отношениями, установившимися между нами", - говорится в послании на сайте кабмина.По словам Пашиняна, богатейший опыт государственной и политической деятельности Путина, ориентированной на достижение поставленных целей в интересах развития Российской Федерации, а также его последовательные усилия, направленные на еще большее упрочение роли страны на мирօвой арене, снискали президенту России заслуженное уважение на родине и за рубежом."Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья, счастья и новых успехов на Вашем ответственном посту", - говорится в послании.Кроме того, как сообщает пресс-служба армянского кабмина, Пашинян и Путин обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российских отношений. "Была затронута ситуация в регионе и происходящие процессы", - говорится на сайте кабмина.
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в мире, армения, владимир путин, никол пашинян, россия
13:15 07.10.2021 (обновлено: 13:39 07.10.2021)
 
Пашинян поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр Армении Пашинян поздравил Путина с 69-летием

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился c членами олимпийской сборной России
Президент РФ Владимир Путин встретился c членами олимпийской сборной России - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЕРЕВАН, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину заявил, что дорожит установившимися между ними взаимопониманием и доверительными отношениями.
"Бесспорен Ваш личный вклад в укрепление союзнических отношений между Россией и Арменией. Благодарны за Ваши усилия, направленные на установление долгосрочного и прочного мира на Южном Кавказе. Искренне дорожу взаимопониманием и доверительными отношениями, установившимися между нами", - говорится в послании на сайте кабмина.
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По словам Пашиняна, богатейший опыт государственной и политической деятельности Путина, ориентированной на достижение поставленных целей в интересах развития Российской Федерации, а также его последовательные усилия, направленные на еще большее упрочение роли страны на мирօвой арене, снискали президенту России заслуженное уважение на родине и за рубежом.
"Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья, счастья и новых успехов на Вашем ответственном посту", - говорится в послании.
Кроме того, как сообщает пресс-служба армянского кабмина, Пашинян и Путин обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российских отношений. "Была затронута ситуация в регионе и происходящие процессы", - говорится на сайте кабмина.
 
В миреАрменияВладимир ПутинНикол ПашинянРоссия
 
 
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