https://ria.ru/20211007/putin-1753490634.html
Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
Песков рассказал, как Путин проводит день рождения - РИА Новости, 07.10.2021
Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
Президент РФ Владимир Путин редко освобождает свой день рождения от рабочих мероприятий, и традиции "проставляться" на работе в этот праздник у него нет, заявил РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:58
2021-10-07T12:58
2021-10-07T12:58
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин редко освобождает свой день рождения от рабочих мероприятий, и традиции "проставляться" на работе в этот праздник у него нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Глава российского государства в четверг отмечает 69-й день рождения.Он также предположил, что постоянные члены Совбеза, с которыми у президента сегодня запланировано совещание, воспользуются этой ситуацией, чтобы его поздравить. По словам представителя Кремля, обычно члены Совбеза поздравляют Путина по телефону.На уточняющий вопрос, дарят ли они главе государства подарки, Песков сказал, что "иногда дарят" - когда происходят "какие-то очные личные встречи". "Сегодня будет по ВКС (видео-конференц-связи - ред.) совещание", - пояснил Песков.На вопрос, присылают ли в последнее время подарки Путину зарубежные лидеры, представитель Кремля ответил: "Когда как"."Я, по крайней мере, сейчас не имею информации на этот счет", - уточнил он.
https://ria.ru/20211007/putin-1753437526.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
Песков: традиции "проставляться" в свой день рождения у Путина нет
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
редко освобождает свой день рождения от рабочих мероприятий, и традиции "проставляться" на работе в этот праздник у него нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков
.
Глава российского государства в четверг отмечает 69-й день рождения.
"Традиции "проставляться" нет, вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, и в администрации это тем более рабочий день", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Он также предположил, что постоянные члены Совбеза, с которыми у президента сегодня запланировано совещание, воспользуются этой ситуацией, чтобы его поздравить. По словам представителя Кремля, обычно члены Совбеза поздравляют Путина по телефону.
На уточняющий вопрос, дарят ли они главе государства подарки, Песков сказал, что "иногда дарят" - когда происходят "какие-то очные личные встречи". "Сегодня будет по ВКС (видео-конференц-связи - ред.) совещание", - пояснил Песков.
На вопрос, присылают ли в последнее время подарки Путину зарубежные лидеры, представитель Кремля ответил: "Когда как".
"Я, по крайней мере, сейчас не имею информации на этот счет", - уточнил он.