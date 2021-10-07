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В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20
В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20 - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Риме будет принято с учетом эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:54
2021-10-07T12:54
2021-10-07T12:59
в мире
рим
владимир путин
дмитрий песков
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сша
джо байден
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Риме будет принято с учетом эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Решение еще будет принято, тоже с учетом всех деталей, связанных с эпидемиологической обстановкой. И мы сообщим своевременно об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента поездка на саммит G20 в Риме в конце месяца.Возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на полях G20 в Риме будет зависеть от того, окажутся ли лидеры в одно время в одном месте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это будет зависеть, окажутся ли там оба президента, собственно, в одно время и в одном месте", - сказал Песков, отвечая на вопрос, прорабатывалась ли на дипломатическом уровне возможность встречи с Байденом на полях G20.Саммит G20 запланирован на 30-31 октября.
https://ria.ru/20210920/sammit-1750953108.html
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в мире, рим, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, россия, сша, джо байден
12:54 07.10.2021 (обновлено: 12:59 07.10.2021)
В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Песков: решение об участии Путина в саммите G20 зависит от эпидемиологической ситуации