https://ria.ru/20211007/putin-1753489272.html

В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20

В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20 - РИА Новости, 07.10.2021

В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20

Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Риме будет принято с учетом эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:54

2021-10-07T12:54

2021-10-07T12:59

в мире

рим

владимир путин

дмитрий песков

большая двадцатка

россия

сша

джо байден

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Риме будет принято с учетом эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Решение еще будет принято, тоже с учетом всех деталей, связанных с эпидемиологической обстановкой. И мы сообщим своевременно об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента поездка на саммит G20 в Риме в конце месяца.Возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на полях G20 в Риме будет зависеть от того, окажутся ли лидеры в одно время в одном месте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это будет зависеть, окажутся ли там оба президента, собственно, в одно время и в одном месте", - сказал Песков, отвечая на вопрос, прорабатывалась ли на дипломатическом уровне возможность встречи с Байденом на полях G20.Саммит G20 запланирован на 30-31 октября.

https://ria.ru/20210920/sammit-1750953108.html

рим

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, рим, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, россия, сша, джо байден