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В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20
В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20 - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Риме будет принято с учетом эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:54
2021-10-07T12:59
в мире
рим
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
россия
сша
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Риме будет принято с учетом эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Решение еще будет принято, тоже с учетом всех деталей, связанных с эпидемиологической обстановкой. И мы сообщим своевременно об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента поездка на саммит G20 в Риме в конце месяца.Возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на полях G20 в Риме будет зависеть от того, окажутся ли лидеры в одно время в одном месте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это будет зависеть, окажутся ли там оба президента, собственно, в одно время и в одном месте", - сказал Песков, отвечая на вопрос, прорабатывалась ли на дипломатическом уровне возможность встречи с Байденом на полях G20.Саммит G20 запланирован на 30-31 октября.
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в мире, рим, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, россия, сша, джо байден
12:54 07.10.2021 (обновлено: 12:59 07.10.2021)
 
В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20

Песков: решение об участии Путина в саммите G20 зависит от эпидемиологической ситуации

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Риме будет принято с учетом эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Решение еще будет принято, тоже с учетом всех деталей, связанных с эпидемиологической обстановкой. И мы сообщим своевременно об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента поездка на саммит G20 в Риме в конце месяца.
Возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на полях G20 в Риме будет зависеть от того, окажутся ли лидеры в одно время в одном месте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это будет зависеть, окажутся ли там оба президента, собственно, в одно время и в одном месте", - сказал Песков, отвечая на вопрос, прорабатывалась ли на дипломатическом уровне возможность встречи с Байденом на полях G20.
Саммит G20 запланирован на 30-31 октября.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
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В миреРимВладимир ПутинДмитрий ПесковБольшая двадцаткаРоссияСШАДжо Байден
 
 
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