https://ria.ru/20211007/putin-1753472698.html

Алиев поздравил Путина с днем рождения

Алиев поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2021

Алиев поздравил Путина с днем рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным двусторонние связи и ситуацию в регионе, сообщает в четверг... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:36

2021-10-07T11:36

2021-10-07T11:36

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БАКУ, 7 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным двусторонние связи и ситуацию в регионе, сообщает в четверг пресс-служба Алиева.В четверг Путин отмечает День рождения, ему исполнилось 69 лет."Президент Ильхам Алиев поздравил президента России с Днем рождения и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья для развития и процветания страны. Владимир Путин поблагодарил президента Ильхама Алиева за внимание и поздравления. Подчеркнув успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Россией в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества, а также обменялись мнениями о перспективах наших отношений. В ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация в регионе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211007/putin-1753448304.html

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в мире, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, россия