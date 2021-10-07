https://ria.ru/20211007/putin-1753472698.html
Алиев поздравил Путина с днем рождения
Алиев поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2021
Алиев поздравил Путина с днем рождения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным двусторонние связи и ситуацию в регионе, сообщает в четверг... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:36
2021-10-07T11:36
2021-10-07T11:36
в мире
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753183503_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_991ac8a56265de69348589ab5cb8c308.jpg
БАКУ, 7 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным двусторонние связи и ситуацию в регионе, сообщает в четверг пресс-служба Алиева.В четверг Путин отмечает День рождения, ему исполнилось 69 лет."Президент Ильхам Алиев поздравил президента России с Днем рождения и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья для развития и процветания страны. Владимир Путин поблагодарил президента Ильхама Алиева за внимание и поздравления. Подчеркнув успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Россией в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества, а также обменялись мнениями о перспективах наших отношений. В ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация в регионе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211007/putin-1753448304.html
азербайджан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753183503_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_4b8848c701af94729316b449ca19a94a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, россия
Алиев поздравил Путина с днем рождения
Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина с днем рождения по телефону