https://ria.ru/20211007/putin-1753465876.html

Патриарх Кирилл заявил о широкой народной поддержке Путина

Патриарх Кирилл заявил о широкой народной поддержке Путина - РИА Новости, 07.10.2021

Патриарх Кирилл заявил о широкой народной поддержке Путина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив широкую поддержку народа, которой он пользуется, и... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:59

2021-10-07T10:59

2021-10-07T10:59

религия

владимир путин

дмитрий песков

московская патриархия

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив широкую поддержку народа, которой он пользуется, и личное внимание президента к диалогу Русской православной церкви и государства."Опираясь на широкую народную поддержку, вы неизменно остаетесь чутким и внимательным к нуждам и чаяниям не только наших сограждан, но и проживающих за рубежом соотечественников. Особую благодарность хотел бы выразить вам за весомый личный вклад в развитие церковно-государственного диалога и плодотворного сотрудничества, направленного на осуществление важнейших просветительских и социальных инициатив православных верующих людей", - говорится в опубликованном в четверг на сайте Московской патриархии поздравлении.Патриарх пожелал президенту "крепости духа и неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на высоком посту президента Российской Федерации".Президент России Владимир Путин в четверг отмечает 69-й день рождения. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, несмотря на день рождения, у Путина в этот день есть рабочие планы, но нет сомнений, что по крайней мере вечером он отметит праздник с родными и близкими.

https://ria.ru/20211007/putin-1753462661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, дмитрий песков, московская патриархия, русская православная церковь