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Религия
https://ria.ru/20211007/putin-1753465876.html
Патриарх Кирилл заявил о широкой народной поддержке Путина
Патриарх Кирилл заявил о широкой народной поддержке Путина - РИА Новости, 07.10.2021
Патриарх Кирилл заявил о широкой народной поддержке Путина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив широкую поддержку народа, которой он пользуется, и... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:59
2021-10-07T10:59
религия
владимир путин
дмитрий песков
московская патриархия
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив широкую поддержку народа, которой он пользуется, и личное внимание президента к диалогу Русской православной церкви и государства."Опираясь на широкую народную поддержку, вы неизменно остаетесь чутким и внимательным к нуждам и чаяниям не только наших сограждан, но и проживающих за рубежом соотечественников. Особую благодарность хотел бы выразить вам за весомый личный вклад в развитие церковно-государственного диалога и плодотворного сотрудничества, направленного на осуществление важнейших просветительских и социальных инициатив православных верующих людей", - говорится в опубликованном в четверг на сайте Московской патриархии поздравлении.Патриарх пожелал президенту "крепости духа и неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на высоком посту президента Российской Федерации".Президент России Владимир Путин в четверг отмечает 69-й день рождения. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, несмотря на день рождения, у Путина в этот день есть рабочие планы, но нет сомнений, что по крайней мере вечером он отметит праздник с родными и близкими.
https://ria.ru/20211007/putin-1753462661.html
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владимир путин, дмитрий песков, московская патриархия, русская православная церковь
10:59 07.10.2021
 

Патриарх Кирилл заявил о широкой народной поддержке Путина

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи.
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи. - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив широкую поддержку народа, которой он пользуется, и личное внимание президента к диалогу Русской православной церкви и государства.
"Опираясь на широкую народную поддержку, вы неизменно остаетесь чутким и внимательным к нуждам и чаяниям не только наших сограждан, но и проживающих за рубежом соотечественников. Особую благодарность хотел бы выразить вам за весомый личный вклад в развитие церковно-государственного диалога и плодотворного сотрудничества, направленного на осуществление важнейших просветительских и социальных инициатив православных верующих людей", - говорится в опубликованном в четверг на сайте Московской патриархии поздравлении.
Патриарх пожелал президенту "крепости духа и неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на высоком посту президента Российской Федерации".
Президент России Владимир Путин в четверг отмечает 69-й день рождения. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, несмотря на день рождения, у Путина в этот день есть рабочие планы, но нет сомнений, что по крайней мере вечером он отметит праздник с родными и близкими.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
10:46
Президент Армении поздравил Путина с днем рождения
 
РелигияВладимир ПутинДмитрий ПесковМосковская ПатриархияРусская православная церковь
 
 
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