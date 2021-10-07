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https://ria.ru/20211007/putin-1753461367.html
Володин поздравил Путина с днем рождения
Володин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2021
Володин поздравил Путина с днем рождения
Россия с президентом РФ Владимиром Путиным стала сильной и суверенной державой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя главу государства с днем... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:41
2021-10-07T10:41
политика
ссср
владимир путин
дмитрий песков
вячеслав володин
госдума рф
кавказ
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия с президентом РФ Владимиром Путиным стала сильной и суверенной державой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя главу государства с днем рождения."Сегодня день рождения нашего президента - Владимира Владимировича Путина. Правильно вспомнить, какой путь прошла наша страна с президентом Путиным. Россия - сильная суверенная держава. Это признают и с этим считаются во всем мире. Но так было не всегда", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий напомнил, что война на Кавказе, угроза терроризма, разруха и экономический упадок после развала СССР и безответственных действий политиков в 90-х - не какая-то далекая история, а реальное положение дел в стране до президентства Путина."Избрание Путина главой государства кардинально изменило ситуацию. Но как это удалось? Мы редко об этом говорим. Непросто было решать проблемы одновременно в экономике, социальной сфере, политике, восстанавливать мир в стране и влияние на международной арене. Сегодня все признают, что Путин - преимущество России", - добавил он.Председатель Госдумы пожелал президенту счастья и здоровья.Путин в четверг отмечает свой 69-й день рождения. Как ранее рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, несмотря на праздник, у президента в этот день есть рабочие планы, но нет сомнений, что по крайней мере вечером он отметит день рождения с родными и близкими.
https://ria.ru/20211007/putin-1753448304.html
https://ria.ru/20201217/putin-1589728513.html
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политика, ссср, владимир путин, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф, кавказ, россия
10:41 07.10.2021
 
Володин поздравил Путина с днем рождения

Спикер Госдумы Володин: Россия с Путиным стала сильной и суверенной державой

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия с президентом РФ Владимиром Путиным стала сильной и суверенной державой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя главу государства с днем рождения.
"Сегодня день рождения нашего президента - Владимира Владимировича Путина. Правильно вспомнить, какой путь прошла наша страна с президентом Путиным. Россия - сильная суверенная держава. Это признают и с этим считаются во всем мире. Но так было не всегда", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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Парламентарий напомнил, что война на Кавказе, угроза терроризма, разруха и экономический упадок после развала СССР и безответственных действий политиков в 90-х - не какая-то далекая история, а реальное положение дел в стране до президентства Путина.
"Избрание Путина главой государства кардинально изменило ситуацию. Но как это удалось? Мы редко об этом говорим. Непросто было решать проблемы одновременно в экономике, социальной сфере, политике, восстанавливать мир в стране и влияние на международной арене. Сегодня все признают, что Путин - преимущество России", - добавил он.
Председатель Госдумы пожелал президенту счастья и здоровья.
Путин в четверг отмечает свой 69-й день рождения. Как ранее рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, несмотря на праздник, у президента в этот день есть рабочие планы, но нет сомнений, что по крайней мере вечером он отметит день рождения с родными и близкими.
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ПолитикаСССРВладимир ПутинДмитрий ПесковВячеслав ВолодинГосдума РФКавказРоссия
 
 
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