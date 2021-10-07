08:23 07.10.2021 (обновлено: 09:29 07.10.2021)
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Президент Белоруссии Лукашенко поздравил Путина с 69-летием
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан", - заявил белорусский президент в поздравлении.
Он также выразил уверенность, что внимание, которое Путин уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, будет и далее способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества и взаимодействия в рамках Союзного государства. Лукашенко пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний.
Президент России Владимир Путин в четверг отмечает 69-й день рождения. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, несмотря на день рождения, у Путина в этот день есть рабочие планы, но нет сомнений, что по крайней мере вечером он отметит праздник с родными и близкими.