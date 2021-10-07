https://ria.ru/20211007/putin-1753448304.html

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2021

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения, сообщила пресс-служба белорусского лидера. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T08:23

2021-10-07T08:23

2021-10-07T09:29

владимир путин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753205712_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_2a9a49e1bdefd7955e92a10ecae7e99b.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения, сообщила пресс-служба белорусского лидера."С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан", - заявил белорусский президент в поздравлении.Он также выразил уверенность, что внимание, которое Путин уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, будет и далее способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества и взаимодействия в рамках Союзного государства. Лукашенко пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний.Президент России Владимир Путин в четверг отмечает 69-й день рождения. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, несмотря на день рождения, у Путина в этот день есть рабочие планы, но нет сомнений, что по крайней мере вечером он отметит праздник с родными и близкими.

https://ria.ru/20211007/putin-1753437526.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, александр лукашенко