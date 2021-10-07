https://ria.ru/20211007/provokatsii-1753508859.html

Памфилова заявила об огромном количестве провокаций во время выборов

Памфилова заявила об огромном количестве провокаций во время выборов - РИА Новости, 07.10.2021

Памфилова заявила об огромном количестве провокаций во время выборов

Огромное количество провокаций на выборах было от членов комиссий с правом совещательного голоса, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:12

2021-10-07T14:12

2021-10-07T14:12

выборы в государственную думу

политика

совет федерации рф

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Огромное количество провокаций на выборах было от членов комиссий с правом совещательного голоса, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Огромное количество разного рода провокаций было со стороны так называемых членов комиссий с правом совещательного голоса. Это просто целая система", - сказала Памфилова, выступая в Совете Федерации в четверг.Она назвала их статус "неопределенным"."Почти те же права, что и у членов комиссий с правом решающего голоса, больше прав по наблюдению, чем у наблюдателей, никакой ответственности, никаких обязанностей. Целый ряд провокаций через них осуществлялся", - подчеркнула она.Председатель ЦИК добавила, что нужно обобщить все материалы и факты по этому поводу, а затем, возможно, представить определенные предложения в том числе и в Совет Федерации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, совет федерации рф, цик рф, элла памфилова