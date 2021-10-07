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Памфилова заявила об огромном количестве провокаций во время выборов
Памфилова заявила об огромном количестве провокаций во время выборов - РИА Новости, 07.10.2021
Памфилова заявила об огромном количестве провокаций во время выборов
Огромное количество провокаций на выборах было от членов комиссий с правом совещательного голоса, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:12
2021-10-07T14:12
2021-10-07T14:12
выборы в государственную думу
политика
совет федерации рф
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Огромное количество провокаций на выборах было от членов комиссий с правом совещательного голоса, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Огромное количество разного рода провокаций было со стороны так называемых членов комиссий с правом совещательного голоса. Это просто целая система", - сказала Памфилова, выступая в Совете Федерации в четверг.Она назвала их статус "неопределенным"."Почти те же права, что и у членов комиссий с правом решающего голоса, больше прав по наблюдению, чем у наблюдателей, никакой ответственности, никаких обязанностей. Целый ряд провокаций через них осуществлялся", - подчеркнула она.Председатель ЦИК добавила, что нужно обобщить все материалы и факты по этому поводу, а затем, возможно, представить определенные предложения в том числе и в Совет Федерации.
РИА Новости
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политика, совет федерации рф, цик рф, элла памфилова
Памфилова заявила об огромном количестве провокаций во время выборов
Глава ЦИК Памфилова заявила об огромном количестве провокаций во время выборов в Госдуму
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Огромное количество провокаций на выборах было от членов комиссий с правом совещательного голоса, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"Огромное количество разного рода провокаций было со стороны так называемых членов комиссий с правом совещательного голоса. Это просто целая система", - сказала Памфилова, выступая в Совете Федерации
в четверг.
Она назвала их статус "неопределенным".
"Почти те же права, что и у членов комиссий с правом решающего голоса, больше прав по наблюдению, чем у наблюдателей, никакой ответственности, никаких обязанностей. Целый ряд провокаций через них осуществлялся", - подчеркнула она.
Председатель ЦИК добавила, что нужно обобщить все материалы и факты по этому поводу, а затем, возможно, представить определенные предложения в том числе и в Совет Федерации.