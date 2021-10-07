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В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса" - РИА Новости, 07.10.2021
В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
Запуск планируется в ночь на 28 октября "Прогресс МС-18" к Международной космической станции (МКС) планируется в ночь на 28 октября, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:28
2021-10-07T03:28
2021-10-07T03:28
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роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
юсаку маэдзава
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Запуск планируется в ночь на 28 октября "Прогресс МС-18" к Международной космической станции (МКС) планируется в ночь на 28 октября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".Ожидается, что корабль причалит к модулю "Звезда" российского сегмента МКС через двое суток.В 2021 году Россия выполнила пять запусков к МКС - четырех кораблей (двух грузовых "Прогрессов" и двух пилотируемых "Союзов") и модуля "Наука".До конца года помимо "Прогресса МС-18" планируется еще два российских старта к МКС: 24 ноября - "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал", 8 декабря - "Союз МС-20" с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсакой Маэдзавой и Ёдзо Хирано.
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москва, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, юсаку маэдзава, россия
В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
"Роскосмос": запуск нового грузового корабля "Прогресс" планируется в ночь на 28 октября