https://ria.ru/20211007/priznak-1753473645.html

Коронавирус вызывает "обморожение" пальцев

Врачи рассказали о пугающем симптоме коронавируса - РИА Новости, 07.10.2021

Коронавирус вызывает "обморожение" пальцев

Воспаление, внешне напоминающее обморожение пальцев рук и ног, может свидетельствовать о заражении коронавирусом, говорится в статье The British Journal of... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:39

2021-10-07T11:39

2021-10-07T11:39

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Воспаление, внешне напоминающее обморожение пальцев рук и ног, может свидетельствовать о заражении коронавирусом, говорится в статье The British Journal of Dermatology.Ученые из Парижского университета провели исследование, в котором приняли участие пятьдесят пациентов с "коронавирусом пальцев ног" и тринадцать человек с похожими симптомами, которые у них появились задолго до начала пандемии."Коронавирусные" пальцы характеризуются появлением сине-красных, пурпурных бугорков или волдырей, а также покраснением и припухлостью. Отмечается, что в большинстве случае это встречалось среди детей и подростков.Предполагается, что поражение пальцев рук и ног может быть вызвано перегрузкой иммунной системы, борющейся с вирусом SARS-Cov-2.Специалисты установили, что в обеих группах в организме пациентов вырабатывались аутоантитела.В случае с "коронавирусом пальцев ног" речь идет об антинейтрофильных цитоплазматических антителах, которые могут ошибочно атаковать собственные клетки и ткани человека.Что касается группы, где воспаление было не связано с заболеванием COVID-19, причиной послужило выделение белковой молекулы интерферона первого типа, защищающей от вирусов.Несмотря на то, что поражения обычно проходят сами по себе, некоторым пациентам может потребоваться лечение кремами и лекарствами.

https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753416695.html

https://ria.ru/20211004/myshi-1752924627.html

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2021

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии