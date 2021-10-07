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Коронавирус вызывает "обморожение" пальцев
Врачи рассказали о пугающем симптоме коронавируса - РИА Новости, 07.10.2021
Коронавирус вызывает "обморожение" пальцев
Воспаление, внешне напоминающее обморожение пальцев рук и ног, может свидетельствовать о заражении коронавирусом, говорится в статье The British Journal of... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:39
2021-10-07T11:39
2021-10-07T11:39
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Воспаление, внешне напоминающее обморожение пальцев рук и ног, может свидетельствовать о заражении коронавирусом, говорится в статье The British Journal of Dermatology.Ученые из Парижского университета провели исследование, в котором приняли участие пятьдесят пациентов с "коронавирусом пальцев ног" и тринадцать человек с похожими симптомами, которые у них появились задолго до начала пандемии."Коронавирусные" пальцы характеризуются появлением сине-красных, пурпурных бугорков или волдырей, а также покраснением и припухлостью. Отмечается, что в большинстве случае это встречалось среди детей и подростков.Предполагается, что поражение пальцев рук и ног может быть вызвано перегрузкой иммунной системы, борющейся с вирусом SARS-Cov-2.Специалисты установили, что в обеих группах в организме пациентов вырабатывались аутоантитела.В случае с "коронавирусом пальцев ног" речь идет об антинейтрофильных цитоплазматических антителах, которые могут ошибочно атаковать собственные клетки и ткани человека.Что касается группы, где воспаление было не связано с заболеванием COVID-19, причиной послужило выделение белковой молекулы интерферона первого типа, защищающей от вирусов.Несмотря на то, что поражения обычно проходят сами по себе, некоторым пациентам может потребоваться лечение кремами и лекарствами.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Врачи рассказали о пугающем симптоме коронавируса
Французские ученые: похожее на обморожение пальцев рук воспаление сигнализирует о COVID-19
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.
Воспаление, внешне напоминающее обморожение пальцев рук и ног, может свидетельствовать о заражении коронавирусом, говорится в статье
The British Journal of Dermatology.
Ученые из Парижского университета провели исследование, в котором приняли участие пятьдесят пациентов с "коронавирусом пальцев ног" и тринадцать человек с похожими симптомами, которые у них появились задолго до начала пандемии.
"Коронавирусные" пальцы характеризуются появлением сине-красных, пурпурных бугорков или волдырей, а также покраснением и припухлостью. Отмечается, что в большинстве случае это встречалось среди детей и подростков.
Предполагается, что поражение пальцев рук и ног может быть вызвано перегрузкой иммунной системы, борющейся с вирусом SARS-Cov-2.
Специалисты установили, что в обеих группах в организме пациентов вырабатывались аутоантитела.
В случае с "коронавирусом пальцев ног" речь идет об антинейтрофильных цитоплазматических антителах, которые могут ошибочно атаковать собственные клетки и ткани человека.
Что касается группы, где воспаление было не связано с заболеванием COVID-19, причиной послужило выделение белковой молекулы интерферона первого типа, защищающей от вирусов.
Несмотря на то, что поражения обычно проходят сами по себе, некоторым пациентам может потребоваться лечение кремами и лекарствами.