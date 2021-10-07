https://ria.ru/20211007/prigovor-1753534384.html

Нижегородских экс-депутатов Глушковых приговорили к 9 и 11 годам колонии

Нижегородских экс-депутатов Глушковых приговорили к 9 и 11 годам колонии - РИА Новости, 07.10.2021

Нижегородских экс-депутатов Глушковых приговорили к 9 и 11 годам колонии

Суд приговорил бывших депутатов братьев Глушковых к 9 и 11 годам лишения свободы и 100-миллионному штрафу за мошенничество и коррупцию, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:16

2021-10-07T16:16

2021-10-07T16:17

происшествия

балахнинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Суд приговорил бывших депутатов братьев Глушковых к 9 и 11 годам лишения свободы и 100-миллионному штрафу за мошенничество и коррупцию, сообщается на сайте СК РФ.Уголовное дело рассматривалось Балахнинским городским судом с 14 декабря 2020 года.По версии следствия, в период с 2013 по 2016 год Глушковы совместно с другими лицами под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в городе Балахне по поддельной проектной документации возвели двухэтажное здание торгового центра на земельном участке, предназначенном для эксплуатации автостанции.При этом все сооружения, необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры, были снесены, а жители Балахнинского района были лишены транспортного узла. Обвиняемые и иные члены организованной группы приобрели в собственность здания на территории бывшей автостанции и земельный участок по заниженной стоимости. Тем самым муниципальному образованию Балахнинского района причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 32,6 миллиона рублей.Кроме того, по данным следствия, в 2016 году обвиняемые совместно с иными участниками организованной группы склонили главу администрации Балахнинского района к принятию заведомо незаконного решения о предоставлении гражданам земельного участка, занимаемого городским сквером, который не подлежит отчуждению. В дальнейшем на этом участке Александр Глушков запланировал строительство частного торгового центра. Указанные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов жителей города Балахны и муниципального образования Балахнинского района.Также, сообщает региональный СУСК, в 2015 году Александр Глушков получил через брата от директора строительной фирмы взятку в размере 6 миллионов рублей за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов на территории Балахны.Подчеркивается, что на момент совершения противоправных деяний Александр Глушков являлся главой местного самоуправления Балахнинского района, в дальнейшем - депутатом законодательного собрания Нижегородской области, а его брат Владимир – депутатом земского собрания Балахнинского района. Братья длительное время скрывались от органов предварительного расследования за пределами РФ. В декабре 2019 Глушковы были экстрадированы из Грузии и доставлены на территорию Нижегородской области. Они заключены под стражу. Вину они не признали.Все участники организованной группы, созданной Глушковыми, уже получили разные сроки наказания.

https://realty.ria.ru/20190220/1551127949.html

балахнинский район

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, балахнинский район, следственный комитет россии (ск рф)