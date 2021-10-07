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Кузнецова назвала появление Дня отца новой вехой в истории России
Кузнецова назвала появление Дня отца новой вехой в истории России - РИА Новости, 07.10.2021
Кузнецова назвала появление Дня отца новой вехой в истории России
Учрежденный президентом РФ Владимиром Путиным День отца - это новая веха в истории России, заявила в интервью РИА Новости депутат Госдумы Анна Кузнецова, ранее... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:06
2021-10-07T10:06
2021-10-07T12:25
общество
владимир путин
госдума рф
анна кузнецова
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Учрежденный президентом РФ Владимиром Путиным День отца - это новая веха в истории России, заявила в интервью РИА Новости депутат Госдумы Анна Кузнецова, ранее занимавшая пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.Ранее Путин установил в стране День отца, его будут отмечать в третье воскресенье октября. Ближайший День отца - 17 октября."Но День отца - это не просто праздник, мы с коллегами-уполномоченными на встрече это подчеркнули. Это новый шаг в семейной политике, семья обрела "целостность". Это веха, на самом деле", - сказала Кузнецова.Она выразила надежду, что во все основополагающие государственные документы "войдет семья, как она есть - папа, мама и дети"."Как сказал президент – большая, крепкая семья - образ будущего. Вот сейчас этот образ практически восстанавливается этими шагами", - заключила Кузнецова.Путин 1 октября освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму.Читайте полный текст интервью >>>
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общество, владимир путин, госдума рф, анна кузнецова, россия
10:06 07.10.2021 (обновлено: 12:25 07.10.2021)
Кузнецова назвала появление Дня отца новой вехой в истории России
Депутат Госдумы Кузнецова назвала появление Дня отца новой вехой в истории России
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.
Учрежденный президентом РФ Владимиром Путиным
День отца - это новая веха в истории России
, заявила в интервью РИА Новости депутат Госдумы Анна Кузнецова
, ранее занимавшая пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
Ранее Путин установил в стране День отца, его будут отмечать в третье воскресенье октября. Ближайший День отца - 17 октября.
"Но День отца - это не просто праздник, мы с коллегами-уполномоченными на встрече это подчеркнули. Это новый шаг в семейной политике, семья обрела "целостность". Это веха, на самом деле", - сказала Кузнецова.
Она выразила надежду, что во все основополагающие государственные документы "войдет семья, как она есть - папа, мама и дети".
"Как сказал президент – большая, крепкая семья - образ будущего. Вот сейчас этот образ практически восстанавливается этими шагами", - заключила Кузнецова.
Путин 1 октября освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму.