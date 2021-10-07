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В Госдуме назвали заявление Польши о "Северном потоке — 2" неадекватным
В Госдуме назвали заявление Польши о "Северном потоке — 2" неадекватным - РИА Новости, 07.10.2021
В Госдуме назвали заявление Польши о "Северном потоке — 2" неадекватным
Военное присутствие России в бассейне Балтийского моря обусловлено охраной собственных границ, не исключено, что заявления польских политиков на эту тему в... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T22:03
2021-10-07T22:03
в мире
варшава
елена панина
нато
госдума рф
балтийское море
северный поток — 2
павел солох
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Военное присутствие России в бассейне Балтийского моря обусловлено охраной собственных границ, не исключено, что заявления польских политиков на эту тему в контексте "Северного потока — 2" призваны отвлечь внимание ЕС на очередную "российскую угрозу", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2", заявил ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после заседания глав спецслужб стран альянса, которое прошло в Брюсселе."Общеизвестно, что военное присутствие РФ в бассейне Балтийского моря обусловлено тем простым фактом, что Россия охраняет свое побережье и свои границы. Других причин нет", - подчеркнула Панина.Парламентарий задалась вопросом: "Если за девять лет работа "Северного потока — 1" никак не отразилась на чьем-бы ни было "военном присутствии", то почему к этому должна привести работа "Северного потока 2".Политик не исключила, что заявления польских чиновников о "Северном потоке — 2" могут отвлекать внимание общественности от кризиса между Варшавой и ЕС."Не исключено, что новое неадекватное заявление польского чиновника призвано отвлечь внимание от обострившегося кризиса в отношениях между Польшей и ЕС, очередной по счету попыткой переключить внимание Европы на мифическую "российскую угрозу", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20211007/potok-1753590072.html
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в мире, варшава, елена панина, нато, госдума рф, балтийское море, северный поток — 2, павел солох, россия
22:03 07.10.2021
 
В Госдуме назвали заявление Польши о "Северном потоке — 2" неадекватным

Депутат Панина: заявление польского чиновника Солоха о "Северном потоке — 2" неадекватное

© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТруба газопровода "Северный поток - 2"
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Военное присутствие России в бассейне Балтийского моря обусловлено охраной собственных границ, не исключено, что заявления польских политиков на эту тему в контексте "Северного потока — 2" призваны отвлечь внимание ЕС на очередную "российскую угрозу", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2", заявил ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после заседания глав спецслужб стран альянса, которое прошло в Брюсселе.
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"Общеизвестно, что военное присутствие РФ в бассейне Балтийского моря обусловлено тем простым фактом, что Россия охраняет свое побережье и свои границы. Других причин нет", - подчеркнула Панина.
Парламентарий задалась вопросом: "Если за девять лет работа "Северного потока — 1" никак не отразилась на чьем-бы ни было "военном присутствии", то почему к этому должна привести работа "Северного потока 2".
Политик не исключила, что заявления польских чиновников о "Северном потоке — 2" могут отвлекать внимание общественности от кризиса между Варшавой и ЕС.
"Не исключено, что новое неадекватное заявление польского чиновника призвано отвлечь внимание от обострившегося кризиса в отношениях между Польшей и ЕС, очередной по счету попыткой переключить внимание Европы на мифическую "российскую угрозу", - констатировала Панина.
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В миреВаршаваЕлена ПанинаНАТОГосдума РФБалтийское мореСеверный поток — 2Павел СолохРоссия
 
 
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