https://ria.ru/20211007/potok-1753593736.html

В Госдуме назвали заявление Польши о "Северном потоке — 2" неадекватным

В Госдуме назвали заявление Польши о "Северном потоке — 2" неадекватным - РИА Новости, 07.10.2021

В Госдуме назвали заявление Польши о "Северном потоке — 2" неадекватным

Военное присутствие России в бассейне Балтийского моря обусловлено охраной собственных границ, не исключено, что заявления польских политиков на эту тему в... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T22:03

2021-10-07T22:03

2021-10-07T22:03

в мире

варшава

елена панина

нато

госдума рф

балтийское море

северный поток — 2

павел солох

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Военное присутствие России в бассейне Балтийского моря обусловлено охраной собственных границ, не исключено, что заявления польских политиков на эту тему в контексте "Северного потока — 2" призваны отвлечь внимание ЕС на очередную "российскую угрозу", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2", заявил ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после заседания глав спецслужб стран альянса, которое прошло в Брюсселе."Общеизвестно, что военное присутствие РФ в бассейне Балтийского моря обусловлено тем простым фактом, что Россия охраняет свое побережье и свои границы. Других причин нет", - подчеркнула Панина.Парламентарий задалась вопросом: "Если за девять лет работа "Северного потока — 1" никак не отразилась на чьем-бы ни было "военном присутствии", то почему к этому должна привести работа "Северного потока 2".Политик не исключила, что заявления польских чиновников о "Северном потоке — 2" могут отвлекать внимание общественности от кризиса между Варшавой и ЕС."Не исключено, что новое неадекватное заявление польского чиновника призвано отвлечь внимание от обострившегося кризиса в отношениях между Польшей и ЕС, очередной по счету попыткой переключить внимание Европы на мифическую "российскую угрозу", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20211007/potok-1753590072.html

https://ria.ru/20211007/potok-1753442278.html

варшава

балтийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, елена панина, нато, госдума рф, балтийское море, северный поток — 2, павел солох, россия