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В ФРГ не видят препятствий запуску "Северного потока — 2" из-за позиции США
В ФРГ не видят препятствий запуску "Северного потока — 2" из-за позиции США - РИА Новости, 07.10.2021
В ФРГ не видят препятствий запуску "Северного потока — 2" из-за позиции США
Правительство Германии считает, что газопровод "Северный поток — 2" можно эксплуатировать на основании договоренностей, достигнутых с США. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T21:18
2021-10-07T22:05
в мире
сша
джо байден
ангела меркель
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
россия
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БЕРЛИН, 7 окт — РИА Новости. Правительство Германии считает, что газопровод "Северный поток — 2" можно эксплуатировать на основании договоренностей, достигнутых с США.Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос фракции "Альтернатива для Германии", который есть в распоряжении РИА Новости."Федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с "Северным потоком — 2". Федеральное правительство также провело переговоры с правительством США, чтобы предотвратить возможные дальнейшие санкции США. В результате было принято "Совместное заявление Соединенных Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". Федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод "Северный поток — 2", — говорится в документе.Отвечая на вопрос, почему правительство Германии по-прежнему считает необходимым вести переговоры о европейском проекте "Северный поток — 2" с США, в кабмине указали, что Берлин "находится в тесном обмене с правительством США как близким партнером Германии в области внешней политики и безопасности", который включает "озабоченность США по поводу проекта "Северный поток — 2", а также связанные с этим санкционные угрозы". Этот обмен также имеет "доверительный характер", и "эти переговоры конфиденциальны".Правительство ФРГ исходит из того, что транзит российского газа через Украину будет продолжен после 2024 года, подчеркнули в кабмине."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Компания Nord Stream 2 AG начала заполнять первую нитку, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.В июле США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором указано, что транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продления соглашения о транзите газа между Москвой и Киевом.В России неоднократно указывали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211007/zheleznyak-1753580699.html
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сша
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в мире, сша, джо байден, ангела меркель, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, россия
21:18 07.10.2021 (обновлено: 22:05 07.10.2021)
 
В ФРГ не видят препятствий запуску "Северного потока — 2" из-за позиции США

Правительство Германии не видит препятствий для запуска "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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БЕРЛИН, 7 окт — РИА Новости. Правительство Германии считает, что газопровод "Северный поток — 2" можно эксплуатировать на основании договоренностей, достигнутых с США.
Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос фракции "Альтернатива для Германии", который есть в распоряжении РИА Новости.
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"Федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с "Северным потоком — 2". Федеральное правительство также провело переговоры с правительством США, чтобы предотвратить возможные дальнейшие санкции США. В результате было принято "Совместное заявление Соединенных Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". Федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод "Северный поток — 2", — говорится в документе.
Отвечая на вопрос, почему правительство Германии по-прежнему считает необходимым вести переговоры о европейском проекте "Северный поток — 2" с США, в кабмине указали, что Берлин "находится в тесном обмене с правительством США как близким партнером Германии в области внешней политики и безопасности", который включает "озабоченность США по поводу проекта "Северный поток — 2", а также связанные с этим санкционные угрозы". Этот обмен также имеет "доверительный характер", и "эти переговоры конфиденциальны".
Правительство ФРГ исходит из того, что транзит российского газа через Украину будет продолжен после 2024 года, подчеркнули в кабмине.
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"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Компания Nord Stream 2 AG начала заполнять первую нитку, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.
В июле США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором указано, что транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продления соглашения о транзите газа между Москвой и Киевом.
В России неоднократно указывали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
В миреСШАДжо БайденАнгела МеркельЕвросоюзБалтийское мореСеверный поток — 2Россия
 
 
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