https://ria.ru/20211007/potok-1753590072.html

В ФРГ не видят препятствий запуску "Северного потока — 2" из-за позиции США

В ФРГ не видят препятствий запуску "Северного потока — 2" из-за позиции США - РИА Новости, 07.10.2021

В ФРГ не видят препятствий запуску "Северного потока — 2" из-за позиции США

Правительство Германии считает, что газопровод "Северный поток — 2" можно эксплуатировать на основании договоренностей, достигнутых с США. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T21:18

2021-10-07T21:18

2021-10-07T22:05

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северный поток — 2

россия

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БЕРЛИН, 7 окт — РИА Новости. Правительство Германии считает, что газопровод "Северный поток — 2" можно эксплуатировать на основании договоренностей, достигнутых с США.Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос фракции "Альтернатива для Германии", который есть в распоряжении РИА Новости."Федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с "Северным потоком — 2". Федеральное правительство также провело переговоры с правительством США, чтобы предотвратить возможные дальнейшие санкции США. В результате было принято "Совместное заявление Соединенных Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". Федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод "Северный поток — 2", — говорится в документе.Отвечая на вопрос, почему правительство Германии по-прежнему считает необходимым вести переговоры о европейском проекте "Северный поток — 2" с США, в кабмине указали, что Берлин "находится в тесном обмене с правительством США как близким партнером Германии в области внешней политики и безопасности", который включает "озабоченность США по поводу проекта "Северный поток — 2", а также связанные с этим санкционные угрозы". Этот обмен также имеет "доверительный характер", и "эти переговоры конфиденциальны".Правительство ФРГ исходит из того, что транзит российского газа через Украину будет продолжен после 2024 года, подчеркнули в кабмине."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Компания Nord Stream 2 AG начала заполнять первую нитку, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.В июле США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором указано, что транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продления соглашения о транзите газа между Москвой и Киевом.В России неоднократно указывали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211007/zheleznyak-1753580699.html

https://ria.ru/20211007/potok-1753442278.html

сша

балтийское море

россия

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в мире, сша, джо байден, ангела меркель, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, россия