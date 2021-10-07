21:18 07.10.2021 (обновлено: 22:05 07.10.2021)
В ФРГ не видят препятствий запуску "Северного потока — 2" из-за позиции США
Правительство Германии не видит препятствий для запуска "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
БЕРЛИН, 7 окт — РИА Новости. Правительство Германии считает, что газопровод "Северный поток — 2" можно эксплуатировать на основании договоренностей, достигнутых с США.
Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос фракции "Альтернатива для Германии", который есть в распоряжении РИА Новости.
"Федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с "Северным потоком — 2". Федеральное правительство также провело переговоры с правительством США, чтобы предотвратить возможные дальнейшие санкции США. В результате было принято "Совместное заявление Соединенных Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". Федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод "Северный поток — 2", — говорится в документе.
Отвечая на вопрос, почему правительство Германии по-прежнему считает необходимым вести переговоры о европейском проекте "Северный поток — 2" с США, в кабмине указали, что Берлин "находится в тесном обмене с правительством США как близким партнером Германии в области внешней политики и безопасности", который включает "озабоченность США по поводу проекта "Северный поток — 2", а также связанные с этим санкционные угрозы". Этот обмен также имеет "доверительный характер", и "эти переговоры конфиденциальны".
Правительство ФРГ исходит из того, что транзит российского газа через Украину будет продолжен после 2024 года, подчеркнули в кабмине.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Компания Nord Stream 2 AG начала заполнять первую нитку, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.