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https://ria.ru/20211007/potok-1753513084.html
В Совфеде оценили перспективы запуска "Северного потока — 2"
В Совфеде оценили перспективы запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.10.2021
В Совфеде оценили перспективы запуска "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток 2" может быть введен в строй до конца года, иначе Европа замерзнет, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:33
2021-10-07T14:33
экономика
киев
газпром
алексей миллер
южный поток
северный поток
владимир джабаров
балтийское море
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Проект "Северный поток 2" может быть введен в строй до конца года, иначе Европа замерзнет, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Проект "Северный поток-2" может быть запущен до конца года, сейчас идет заполнение первой нитки. Иначе Европа замерзнет", - сказал сенатор в ходе брифинга в четверг.Он подчеркнул, что ситуация на газовом рынке Европы с высокими ценами на топливо "сложилась в первую очередь благодаря США". Джабаров напомнил, что американцы активно лоббировали поставки европейцам своего сжиженного газа, но в итоге направили его в Юго-Восточную Азию, где выше цены и хороший рынок сбыта.Говоря о перспективах транзита российского газа через украинскую территорию, политик отметил, что "Россия не собирается наказывать Украину, хотя отношения у нас очень плохие, и не по нашей вине". По мнению законодателя, Украина "ведет себя странно" - критикует Россию, при этом требуя продолжения транзита нашего газа через свою территорию."Мы не отказываемся от транзита газа, мы все-таки понимаем, что власти в Киеве – это одно, а народ Украины – это другое", - отметил он.При этом Джабаров добавил, что и сами украинские граждане стали жертвами правящего в Киеве режима.Он также добавил, что трубопроводная система досталась Украине как подарок от Советского Союза, так исторически сложилось."Но никто не собирается вкладываться в ее реконструкцию", - отметил он.По мнению законодателя, "мы туда деньги вкладывать не будем, это совершенно неблагодарное дело".При этом Джабаров полагает, что перспективы для Украины в этом плане не радужные. По его словам, рано или поздно Европа встанет перед выбором – либо стабильные поставки газа через проекты "Северный поток" - первый и второй, "Южный поток", или чтобы кто-то вкладывал деньги в газотранспортную систему Украины."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall."Газпром" в сентябре объявил об полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания может поставить первый газ на европейский рынок по "Северному потоку 2" уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. С 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Глава МИД ранее заявлял, что Киев готов к переговорам с Венгрией по данному вопросу.
https://ria.ru/20211007/gaz-1753446142.html
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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экономика, киев, газпром, алексей миллер, южный поток, северный поток, владимир джабаров, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия
14:33 07.10.2021
 
В Совфеде оценили перспективы запуска "Северного потока — 2"

Сенатор Джабаров: "Северный поток — 2" может быть введен в строй до конца года

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtРоссийское судно-трубоукладчик "Академик Черский" во время работ на завершающем участке газопровода "Северный поток-2" в водах Германии
Российское судно-трубоукладчик Академик Черский во время работ на завершающем участке газопровода Северный поток-2 в водах Германии - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Проект "Северный поток 2" может быть введен в строй до конца года, иначе Европа замерзнет, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Проект "Северный поток-2" может быть запущен до конца года, сейчас идет заполнение первой нитки. Иначе Европа замерзнет", - сказал сенатор в ходе брифинга в четверг.
Он подчеркнул, что ситуация на газовом рынке Европы с высокими ценами на топливо "сложилась в первую очередь благодаря США". Джабаров напомнил, что американцы активно лоббировали поставки европейцам своего сжиженного газа, но в итоге направили его в Юго-Восточную Азию, где выше цены и хороший рынок сбыта.
Говоря о перспективах транзита российского газа через украинскую территорию, политик отметил, что "Россия не собирается наказывать Украину, хотя отношения у нас очень плохие, и не по нашей вине". По мнению законодателя, Украина "ведет себя странно" - критикует Россию, при этом требуя продолжения транзита нашего газа через свою территорию.
"Мы не отказываемся от транзита газа, мы все-таки понимаем, что власти в Киеве – это одно, а народ Украины – это другое", - отметил он.
При этом Джабаров добавил, что и сами украинские граждане стали жертвами правящего в Киеве режима.
Он также добавил, что трубопроводная система досталась Украине как подарок от Советского Союза, так исторически сложилось.
"Но никто не собирается вкладываться в ее реконструкцию", - отметил он.
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Эксперт объяснил, почему ввод "Северного потока — 2" снизит цены на газ
По мнению законодателя, "мы туда деньги вкладывать не будем, это совершенно неблагодарное дело".
При этом Джабаров полагает, что перспективы для Украины в этом плане не радужные. По его словам, рано или поздно Европа встанет перед выбором – либо стабильные поставки газа через проекты "Северный поток" - первый и второй, "Южный поток", или чтобы кто-то вкладывал деньги в газотранспортную систему Украины.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
"Газпром" в сентябре объявил об полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания может поставить первый газ на европейский рынок по "Северному потоку 2" уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.
Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. С 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Глава МИД ранее заявлял, что Киев готов к переговорам с Венгрией по данному вопросу.
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