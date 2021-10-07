https://ria.ru/20211007/potok-1753442278.html

Европа признала поражение в борьбе с "Северным потоком — 2"

В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.10.2021

Европа признала поражение в борьбе с "Северным потоком — 2"

Европа проигрывает и делает все себе в ущерб, пытаясь бороться с "Северным потоком — 2", заявил в беседе "Вечерней Москвой" немецкий политолог Александр Рар,... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T03:08

2021-10-07T03:08

2021-10-07T03:08

экономика

европа

германия

александр рар

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северный поток — 2

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Европа проигрывает и делает все себе в ущерб, пытаясь бороться с "Северным потоком — 2", заявил в беседе "Вечерней Москвой" немецкий политолог Александр Рар, комментируя недавнее заявление Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur).4 октября регулятор потребовал от Nord Stream 2 AG до ввода трубопровода в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии всем нормативным требованиям ЕС. Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии. Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.Собеседник отметил, что внутри Евросоюза есть силы, заинтересованные в противодействии российскому проекту, и это не касается технической стороны вопроса.Политолог обратил внимание, что в Европе также звучат требования оказать содействие скорейшему началу работы "Северного потока — 2" для получения дополнительных объемов газа в ближайшее время.Рар призвал европейских лидеров перестать настаивать на своей правоте, признать просчеты и "протянуть руку" России."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять топливом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.

https://ria.ru/20211006/gazoprovod-1753301847.html

https://ria.ru/20211006/duda-1753265507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, германия, александр рар, евросоюз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, цены на нефть, россия