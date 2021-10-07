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Европа признала поражение в борьбе с "Северным потоком — 2"
В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.10.2021
Европа признала поражение в борьбе с "Северным потоком — 2"
Европа проигрывает и делает все себе в ущерб, пытаясь бороться с "Северным потоком — 2", заявил в беседе "Вечерней Москвой" немецкий политолог Александр Рар,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:08
2021-10-07T03:08
экономика
европа
германия
александр рар
евросоюз
северный поток — 2
nord stream 2 ag
цены на нефть
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Европа проигрывает и делает все себе в ущерб, пытаясь бороться с "Северным потоком — 2", заявил в беседе "Вечерней Москвой" немецкий политолог Александр Рар, комментируя недавнее заявление Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur).4 октября регулятор потребовал от Nord Stream 2 AG до ввода трубопровода в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии всем нормативным требованиям ЕС. Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии. Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.Собеседник отметил, что внутри Евросоюза есть силы, заинтересованные в противодействии российскому проекту, и это не касается технической стороны вопроса.Политолог обратил внимание, что в Европе также звучат требования оказать содействие скорейшему началу работы "Северного потока — 2" для получения дополнительных объемов газа в ближайшее время.Рар призвал европейских лидеров перестать настаивать на своей правоте, признать просчеты и "протянуть руку" России."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять топливом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.
https://ria.ru/20211006/gazoprovod-1753301847.html
https://ria.ru/20211006/duda-1753265507.html
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экономика, европа, германия, александр рар, евросоюз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, цены на нефть, россия
03:08 07.10.2021
 
В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"

Политолог Рар: Европа борется с "Северным потоком — 2" в ущерб себе и терпит поражение

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Европа проигрывает и делает все себе в ущерб, пытаясь бороться с "Северным потоком — 2", заявил в беседе "Вечерней Москвой" немецкий политолог Александр Рар, комментируя недавнее заявление Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur).
4 октября регулятор потребовал от Nord Stream 2 AG до ввода трубопровода в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии всем нормативным требованиям ЕС. Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии. Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.
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Вчера, 11:41
Nord Stream 2 ответил на заявление регулятора ФРГ по "Северному потоку — 2"
Собеседник отметил, что внутри Евросоюза есть силы, заинтересованные в противодействии российскому проекту, и это не касается технической стороны вопроса.
"Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и дома. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с "Северным потоком — 2", то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет", — рассказал Рар.
Политолог обратил внимание, что в Европе также звучат требования оказать содействие скорейшему началу работы "Северного потока — 2" для получения дополнительных объемов газа в ближайшее время.
"Это абсурдная ситуация", — выразил мнение собеседник газеты.
Рар призвал европейских лидеров перестать настаивать на своей правоте, признать просчеты и "протянуть руку" России.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять топливом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.
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ЭкономикаЕвропаГерманияАлександр РарЕвросоюзСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGЦены на нефтьРоссия
 
 
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