Европа признала поражение в борьбе с "Северным потоком — 2"

В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
Политолог Рар: Европа борется с "Северным потоком — 2" в ущерб себе и терпит поражение
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Европа проигрывает и делает все себе в ущерб, пытаясь бороться с "Северным потоком — 2", заявил в беседе "Вечерней Москвой" немецкий политолог Александр Рар, комментируя недавнее заявление Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur).
4 октября регулятор потребовал от Nord Stream 2 AG до ввода трубопровода в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии всем нормативным требованиям ЕС. Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии. Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.
Собеседник отметил, что внутри Евросоюза есть силы, заинтересованные в противодействии российскому проекту, и это не касается технической стороны вопроса.
"Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и дома. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с "Северным потоком — 2", то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет", — рассказал Рар.
Политолог обратил внимание, что в Европе также звучат требования оказать содействие скорейшему началу работы "Северного потока — 2" для получения дополнительных объемов газа в ближайшее время.
"Это абсурдная ситуация", — выразил мнение собеседник газеты.
Рар призвал европейских лидеров перестать настаивать на своей правоте, признать просчеты и "протянуть руку" России.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять топливом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.