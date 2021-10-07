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Еврокомиссия пообещала добиться уважения права ЕС после решения КС Польши
Еврокомиссия пообещала добиться уважения права ЕС после решения КС Польши - РИА Новости, 07.10.2021
Еврокомиссия пообещала добиться уважения права ЕС после решения КС Польши
Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T21:05
2021-10-07T21:05
в мире
польша
еврокомиссия
дидье рейндерс
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.Ранее Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей."Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы гарантировать уважение положений европейского права", - сказал Рейндерс в ходе онлайн пресс-конференции."Мы очень обеспокоены. Наша позиция о приоритете европейского права очень четкая. Европейское право - это основа Европейского союза. Решения Суда ЕС являются обязательными для исполнения всеми национальными судебными органами", - добавил Рейнедрс.В то же время он отметил, что пока рано комментировать детали этого решения.Ранее Еврокомиссия неоднократно выступала с критикой польских властей, в том числе в отношении судебной системы в этой стране.
https://ria.ru/20211007/polsha-1753580033.html
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в мире, польша, еврокомиссия, дидье рейндерс
21:05 07.10.2021
 
Еврокомиссия пообещала добиться уважения права ЕС после решения КС Польши

Еврокомиссар Рейндерс: ЕК будет добиваться уважения права ЕС после решения КС Польши

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Ранее Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей.
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"Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы гарантировать уважение положений европейского права", - сказал Рейндерс в ходе онлайн пресс-конференции.
"Мы очень обеспокоены. Наша позиция о приоритете европейского права очень четкая. Европейское право - это основа Европейского союза. Решения Суда ЕС являются обязательными для исполнения всеми национальными судебными органами", - добавил Рейнедрс.
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В то же время он отметил, что пока рано комментировать детали этого решения.
Ранее Еврокомиссия неоднократно выступала с критикой польских властей, в том числе в отношении судебной системы в этой стране.
 
В миреПольшаЕврокомиссияДидье Рейндерс
 
 
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