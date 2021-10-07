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В Польше у здания Конституционного суда проходит акция протеста
В Польше у здания Конституционного суда проходит акция протеста - РИА Новости, 07.10.2021
В Польше у здания Конституционного суда проходит акция протеста
Акция протеста проходит у здания Конституционного суда Польши, который в четверг вечером принял решение о верховенстве конституции республики над правом... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:44
2021-10-07T20:55
в мире
польша
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Акция протеста проходит у здания Конституционного суда Польши, который в четверг вечером принял решение о верховенстве конституции республики над правом Европейского союза.В четверг вечером КС Польши принял решение о превосходстве конституции республики над законодательством Европейского союза. С соответствующим обращением в КС в марте текущего года обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Как передает корреспондент РИА Новости, у здания Верховного суда на аллее Шуха собрались представители оппозиционных партий и движений. Они требуют отставки судей Конституционного суда и привлечения их к дисциплинарной и уголовной ответственности.Собравшиеся принесли с собой флаги Польши и Европейского союза, плакаты, некоторые из которых имеют оскорбительное и нецензурное содержание. Участники протеста также принесли с собой звукоусиливающую аппаратуру и включают различные песни, в том числе нецензурного содержания в адрес правящей партии "Право и справедливость".Полиция оградила здание Конституционного суда, но пока не вмешивается в действия протестующих.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Акция протеста у здания Конституционного суда Польши
Акция протеста проходит у здания Конституционного суда Польши, который в четверг вечером принял решение о верховенстве конституции республики над правом Европейского союза.
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в мире, польша, матеуш моравецкий
19:44 07.10.2021 (обновлено: 20:55 07.10.2021)
 
В Польше у здания Конституционного суда проходит акция протеста

Акция протеста проходит у КС Польши, признавшего превосходство конституции над правом ЕС

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Акция протеста проходит у здания Конституционного суда Польши, который в четверг вечером принял решение о верховенстве конституции республики над правом Европейского союза.
В четверг вечером КС Польши принял решение о превосходстве конституции республики над законодательством Европейского союза. С соответствующим обращением в КС в марте текущего года обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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Как передает корреспондент РИА Новости, у здания Верховного суда на аллее Шуха собрались представители оппозиционных партий и движений. Они требуют отставки судей Конституционного суда и привлечения их к дисциплинарной и уголовной ответственности.
Собравшиеся принесли с собой флаги Польши и Европейского союза, плакаты, некоторые из которых имеют оскорбительное и нецензурное содержание. Участники протеста также принесли с собой звукоусиливающую аппаратуру и включают различные песни, в том числе нецензурного содержания в адрес правящей партии "Право и справедливость".
Полиция оградила здание Конституционного суда, но пока не вмешивается в действия протестующих.
 
В миреПольшаМатеуш Моравецкий
 
 
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