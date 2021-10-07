https://ria.ru/20211007/polsha-1753580033.html

В Польше у здания Конституционного суда проходит акция протеста

В Польше у здания Конституционного суда проходит акция протеста - РИА Новости, 07.10.2021

В Польше у здания Конституционного суда проходит акция протеста

Акция протеста проходит у здания Конституционного суда Польши, который в четверг вечером принял решение о верховенстве конституции республики над правом... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T19:44

2021-10-07T19:44

2021-10-07T20:55

в мире

польша

матеуш моравецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753585205_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_665d7055f27e0c28422d5007c5b43b44.jpg

ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Акция протеста проходит у здания Конституционного суда Польши, который в четверг вечером принял решение о верховенстве конституции республики над правом Европейского союза.В четверг вечером КС Польши принял решение о превосходстве конституции республики над законодательством Европейского союза. С соответствующим обращением в КС в марте текущего года обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Как передает корреспондент РИА Новости, у здания Верховного суда на аллее Шуха собрались представители оппозиционных партий и движений. Они требуют отставки судей Конституционного суда и привлечения их к дисциплинарной и уголовной ответственности.Собравшиеся принесли с собой флаги Польши и Европейского союза, плакаты, некоторые из которых имеют оскорбительное и нецензурное содержание. Участники протеста также принесли с собой звукоусиливающую аппаратуру и включают различные песни, в том числе нецензурного содержания в адрес правящей партии "Право и справедливость".Полиция оградила здание Конституционного суда, но пока не вмешивается в действия протестующих.

https://ria.ru/20211007/polsha-1753570364.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акция протеста у здания Конституционного суда Польши Акция протеста проходит у здания Конституционного суда Польши, который в четверг вечером принял решение о верховенстве конституции республики над правом Европейского союза. 2021-10-07T19:44 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, матеуш моравецкий