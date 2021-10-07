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Правительство Польши ведет страну к выходу из Евросоюза, считают в ЕП
Правительство Польши ведет страну к выходу из Евросоюза, считают в ЕП - РИА Новости, 07.10.2021
Правительство Польши ведет страну к выходу из Евросоюза, считают в ЕП
Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия EPP считает, что правительство Польши утратило авторитет и ведет страну к выходу из ЕС,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:50
2021-10-07T18:50
2021-10-07T20:16
в мире
польша
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европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия EPP считает, что правительство Польши утратило авторитет и ведет страну к выходу из ЕС, говорится в заявлении партии.Летом EPP подчеркивала, что отказ исполнять решения Суда Евросоюза — явный шаг на пути к Polexit (по аналогии с британским Brexit. — Прим. ред.).Ранее Конституционный суд подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза. С соответствующим обращением в марте обратился премьер-министр Матеуш Моравецкий.Как передает корреспондент РИА Новости, у здания КС в Варшаве собрались представители оппозиционных партий и движений. Они требуют отставки судей и привлечения их к дисциплинарной и уголовной ответственности.
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в мире, польша, европейская народная партия, евросоюз, европарламент
18:50 07.10.2021 (обновлено: 20:16 07.10.2021)
Правительство Польши ведет страну к выходу из Евросоюза, считают в ЕП
Крупнейшая фракция в Европарламенте ЕPP: польское правительство утратило авторитет