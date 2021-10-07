https://ria.ru/20211007/polsha-1753565216.html
В Польше подтвердили приоритет конституции над законодательством ЕС
В Польше подтвердили приоритет конституции над законодательством ЕС - РИА Новости, 07.10.2021
В Польше подтвердили приоритет конституции над законодательством ЕС
Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза. С соответствующим обращением в КС в марте... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:24
2021-10-07T18:24
2021-10-07T20:34
в мире
польша
евросоюз
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза. С соответствующим обращением в КС в марте текущего года обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Евросоюз созданный равными и суверенными странами, интеграция которых осуществляется на основании права ЕС, а также на основании решений суда ЕС, входит в новый этап, когда органы Европейского союза действуют за границами своих компетенции, переданных Польской Республикой", - заявила глава Конституционного суда Юлия Пшелембская, оглашая решение.Она проинформировала, что решение принято большинством голосов судей КС, а "отличные от принятого решения" мнения высказали двое судей.По мнению КС Польши, конституция страны имеет превосходство над другими правовыми нормами.Суд, в частности, рассматривал несколько статей Договора о Европейском союзе под вопросом "дают ли они разрешение или обязывают орган, применяющий право, отказаться от использования Конституции Польской Республики или предписывают применять нормы права в соответствии с Конституцией Польши". Кроме того, рассматривая ряд пунктов договора о Евросоюзе, Конституционный суд решал, "обязан ли орган, применяющий право, в целях эффективной правовой защиты применять закон, не соответствующий Конституции".Кроме того, КС изучил вопрос контроля независимости судей, назначенных президентом Польши. Ранее суд Европейского союза постановил, что изменения в польском законе "О Национальном судебном совете" могут нарушать закон ЕС. Речь идет о поправках, которые дают президенту страны возможность выдвигать кандидатов на должность судьи Верховного суда.
https://ria.ru/20210923/polsha-1751407717.html
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в мире, польша, евросоюз, матеуш моравецкий
18:24 07.10.2021 (обновлено: 20:34 07.10.2021)
В Польше подтвердили приоритет конституции над законодательством ЕС
Суд Польши подтвердил приоритет конституции над законодательством ЕС
ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости.
Конституционный суд Польши
подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза. С соответствующим обращением в КС в марте текущего года обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
.
"Евросоюз созданный равными и суверенными странами, интеграция которых осуществляется на основании права ЕС, а также на основании решений суда ЕС, входит в новый этап, когда органы Европейского союза действуют за границами своих компетенции, переданных Польской Республикой", - заявила глава Конституционного суда Юлия Пшелембская, оглашая решение.
Она проинформировала, что решение принято большинством голосов судей КС, а "отличные от принятого решения" мнения высказали двое судей.
По мнению КС Польши, конституция страны имеет превосходство над другими правовыми нормами.
Суд, в частности, рассматривал несколько статей Договора о Европейском союзе под вопросом "дают ли они разрешение или обязывают орган, применяющий право, отказаться от использования Конституции Польской Республики или предписывают применять нормы права в соответствии с Конституцией Польши". Кроме того, рассматривая ряд пунктов договора о Евросоюзе
, Конституционный суд решал, "обязан ли орган, применяющий право, в целях эффективной правовой защиты применять закон, не соответствующий Конституции".
Кроме того, КС изучил вопрос контроля независимости судей, назначенных президентом Польши. Ранее суд Европейского союза постановил, что изменения в польском законе "О Национальном судебном совете" могут нарушать закон ЕС. Речь идет о поправках, которые дают президенту страны возможность выдвигать кандидатов на должность судьи Верховного суда.