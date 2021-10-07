https://ria.ru/20211007/polsha-1753451082.html

Польша пришла в ярость из-за заявления ЕС

"ЕС умирает": поляков возмутили слова евродепутатов о миграционном кризисе - РИА Новости, 07.10.2021

Польша пришла в ярость из-за заявления ЕС

Читатели издания Wirtualna Polska возмутились итогами дискуссии в Европейском парламенте по поводу миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T09:10

2021-10-07T09:10

2021-10-07T13:09

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели издания Wirtualna Polska возмутились итогами дискуссии в Европейском парламенте по поводу миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.Депутаты выдвинули несколько версий причин сложившейся ситуации, обвинив в нагнетании положения Белоруссию, Россию и даже Польшу с прибалтийскими странами.Комментаторы посчитали, что подобные высказывания свидетельствуют об отсутствии плана по разрешению кризиса."ЕС умирает. У политиков из Европарламента нет никаких идей по поводу будущего Европы. Проще всего обвинять всех вокруг, двигаясь к катастрофе", — написал пользователь Aniol.Другой читатель сравнил организацию со "старым беззубым человеком <...> все чаще несущим полный бред"."Одни умники сидят в этом ЕС. Может, нам стоит незаметно впускать к себе мигрантов? Я очень прошу, чтобы наши службы сделали вид, что ничего не замечают, пусть едут на Запад. Посмотрим, как обрадуются те, кто их получит", — написал Kazik.Также некоторые читатели обратили внимание на отсутствие у ЕС реакции на миграцию со стороны Ближнего Востока."Почему вы не цепляетесь к Эрдогану в Турции или к саудовским шейхам, а только с утра до вечера твердите о Белоруссии или России", — написал пользователь Neutralna.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщают о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов. Из-за сложившейся ситуации польский президент Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране привлекли армию и полицию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210923/polsha-1751407717.html

https://ria.ru/20210127/polsha-1594846519.html

https://ria.ru/20211004/gaz-1753015114.html

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в мире, литва, белоруссия, евросоюз, европарламент, россия