Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/pogransluzhba-1753480294.html
Погранслужба Украины проводит проверку после выезда Саакашвили из страны
Погранслужба Украины проводит проверку после выезда Саакашвили из страны - РИА Новости, 07.10.2021
Погранслужба Украины проводит проверку после выезда Саакашвили из страны
Государственная пограничная служба Украины проводит внутреннюю проверку из-за выезда Михаила Саакашвили из страны, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:05
2021-10-07T13:04
в мире
задержание саакашвили в грузии
украина
грузия
михаил саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150787/84/1507878441_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bcbb01213b902b4488d4dca01896b0d.jpg
КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины проводит внутреннюю проверку из-за выезда Михаила Саакашвили из страны, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко изданию "Украинская правда".По его словам, несколько должностных лиц из руководства Южного регионального управления отстранили от работы на время расследования.Пресс-секретарь добавил, что не может сказать, зафиксировали ли пересечение границы в базе данных, поскольку это конфиденциальная информация.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. До этого политик говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В стране его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он окажется на территории республики.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.Он также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.У Саакашвили украинское гражданство. Президент Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично будет заниматься возвращением Саакашвили.
https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753115433.html
https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753316698.html
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150787/84/1507878441_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2438ed023183f0dead3e8b54c07e9702.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, задержание саакашвили в грузии, украина, грузия, михаил саакашвили
12:05 07.10.2021 (обновлено: 13:04 07.10.2021)
 
Погранслужба Украины проводит проверку после выезда Саакашвили из страны

Погранслужба Украины проводит служебную проверку по факту выезда Саакашвили из страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины проводит внутреннюю проверку из-за выезда Михаила Саакашвили из страны, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко изданию "Украинская правда".
По его словам, несколько должностных лиц из руководства Южного регионального управления отстранили от работы на время расследования.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 10:05
Саакашвили в письме к Зеленскому назвал себя "личным узником Путина"
Пресс-секретарь добавил, что не может сказать, зафиксировали ли пересечение границы в базе данных, поскольку это конфиденциальная информация.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. До этого политик говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В стране его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он окажется на территории республики.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.
Он также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
У Саакашвили украинское гражданство. Президент Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично будет заниматься возвращением Саакашвили.
Михаил Саакашвили с женой Сандрой Рулофс в вагоне поезда на вокзале польского Пшемышля. 10 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 12:59
Жена Саакашвили отреагировала на появление новой возлюбленной мужа
 
В миреЗадержание Саакашвили в ГрузииУкраинаГрузияМихаил Саакашвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21Российский муфтият получил особый статус при ООН
13:19Власти Дагестана осудили земляков, избивших мужчину в московском метро
13:18В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
13:18Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине
13:15Пашинян поздравил Путина с днем рождения
13:13МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж
13:12Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии
13:11В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про себя
13:09Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
13:07В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
13:03Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
13:03В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
13:01Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
13:00В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
12:59Новый смартфон Samsung фиксирует падения для отказа в ремонте
12:58Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
12:57В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
12:56Путин проведет совещание с членами Совбеза
12:56Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах
12:56В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19
Лента новостейМолния