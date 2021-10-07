12:05 07.10.2021 (обновлено: 13:04 07.10.2021)
Погранслужба Украины проводит проверку после выезда Саакашвили из страны
Погранслужба Украины проводит служебную проверку по факту выезда Саакашвили из страны
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска
КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины проводит внутреннюю проверку из-за выезда Михаила Саакашвили из страны, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко изданию "Украинская правда".
По его словам, несколько должностных лиц из руководства Южного регионального управления отстранили от работы на время расследования.
Пресс-секретарь добавил, что не может сказать, зафиксировали ли пересечение границы в базе данных, поскольку это конфиденциальная информация.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. До этого политик говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В стране его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он окажется на территории республики.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.
Он также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
У Саакашвили украинское гражданство. Президент Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично будет заниматься возвращением Саакашвили.