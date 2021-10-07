https://ria.ru/20211007/pogransluzhba-1753480294.html

Погранслужба Украины проводит проверку после выезда Саакашвили из страны

Погранслужба Украины проводит проверку после выезда Саакашвили из страны - РИА Новости, 07.10.2021

Погранслужба Украины проводит проверку после выезда Саакашвили из страны

Государственная пограничная служба Украины проводит внутреннюю проверку из-за выезда Михаила Саакашвили из страны, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:05

2021-10-07T12:05

2021-10-07T13:04

в мире

задержание саакашвили в грузии

украина

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михаил саакашвили

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КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины проводит внутреннюю проверку из-за выезда Михаила Саакашвили из страны, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко изданию "Украинская правда".По его словам, несколько должностных лиц из руководства Южного регионального управления отстранили от работы на время расследования.Пресс-секретарь добавил, что не может сказать, зафиксировали ли пересечение границы в базе данных, поскольку это конфиденциальная информация.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. До этого политик говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В стране его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он окажется на территории республики.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.Он также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.У Саакашвили украинское гражданство. Президент Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично будет заниматься возвращением Саакашвили.

https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753115433.html

https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753316698.html

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в мире, задержание саакашвили в грузии, украина, грузия, михаил саакашвили