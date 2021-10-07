https://ria.ru/20211007/pevitsa-1753460640.html

На Украине прошла акция против концерта российской певицы Ирины Круг

На Украине прошла акция против концерта российской певицы Ирины Круг - РИА Новости, 07.10.2021

На Украине прошла акция против концерта российской певицы Ирины Круг

Акция против концерта российской певицы Ирины Круг прошла в Днепре (бывший Днепропетровск) из-за ее выступления в Крыму, задержанных и пострадавших нет, сообщил РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:37

2021-10-07T10:37

2021-10-07T10:37

шоубиз

украина

днепр (город)

ирина круг

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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Акция против концерта российской певицы Ирины Круг прошла в Днепре (бывший Днепропетровск) из-за ее выступления в Крыму, задержанных и пострадавших нет, сообщил сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН)."В Днепре устроили "коридор позора" для посетителей концерта исполнительницы русского шансона Ирины Круг. Активисты вышли с протестом против российской певицы. Она, по их данным, выступала в аннексированном РФ Крыму", - говорится в сообщении.По данным ТСН, зрителей, которые заплатили от 700 до 2 тысяч гривен (около 27 – 77 долларов), протестующие обвинили в "финансировании врага и в измене Украине".В Летнем театре, где выступала певица, дежурили почти 1,5 тысячи правоохранителей, задержанных и пострадавших нет, отмечает ТСН.

https://ria.ru/20210816/ostapchuk-1745863605.html

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днепр (город)

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украина, днепр (город), ирина круг