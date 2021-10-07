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Шоубиз
https://ria.ru/20211007/pevitsa-1753460640.html
На Украине прошла акция против концерта российской певицы Ирины Круг
На Украине прошла акция против концерта российской певицы Ирины Круг - РИА Новости, 07.10.2021
На Украине прошла акция против концерта российской певицы Ирины Круг
Акция против концерта российской певицы Ирины Круг прошла в Днепре (бывший Днепропетровск) из-за ее выступления в Крыму, задержанных и пострадавших нет, сообщил РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:37
2021-10-07T10:37
шоубиз
украина
днепр (город)
ирина круг
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Акция против концерта российской певицы Ирины Круг прошла в Днепре (бывший Днепропетровск) из-за ее выступления в Крыму, задержанных и пострадавших нет, сообщил сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН)."В Днепре устроили "коридор позора" для посетителей концерта исполнительницы русского шансона Ирины Круг. Активисты вышли с протестом против российской певицы. Она, по их данным, выступала в аннексированном РФ Крыму", - говорится в сообщении.По данным ТСН, зрителей, которые заплатили от 700 до 2 тысяч гривен (около 27 – 77 долларов), протестующие обвинили в "финансировании врага и в измене Украине".В Летнем театре, где выступала певица, дежурили почти 1,5 тысячи правоохранителей, задержанных и пострадавших нет, отмечает ТСН.
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украина, днепр (город), ирина круг
10:37 07.10.2021
 
На Украине прошла акция против концерта российской певицы Ирины Круг

"Коридор позора" устроили в Днепре для посетителей концерта российской певицы Ирины Круг

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ирина Круг на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии "Виктория"
Певица Ирина Круг на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии Виктория - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Акция против концерта российской певицы Ирины Круг прошла в Днепре (бывший Днепропетровск) из-за ее выступления в Крыму, задержанных и пострадавших нет, сообщил сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН).
"В Днепре устроили "коридор позора" для посетителей концерта исполнительницы русского шансона Ирины Круг. Активисты вышли с протестом против российской певицы. Она, по их данным, выступала в аннексированном РФ Крыму", - говорится в сообщении.
По данным ТСН, зрителей, которые заплатили от 700 до 2 тысяч гривен (около 27 – 77 долларов), протестующие обвинили в "финансировании врага и в измене Украине".
В Летнем театре, где выступала певица, дежурили почти 1,5 тысячи правоохранителей, задержанных и пострадавших нет, отмечает ТСН.
"Мы обращались в Службу безопасности относительно разъяснений о том, имеет ли право этот человек выступать в Украине. Мы получили ответ, что никаких запретов на выступление этой звезды нет", - приводит сайт слова начальника полиции Днепропетровской области Владимира Богониса.
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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ШоубизУкраинаДнепр (город)Ирина Круг
 
 
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