На Украине прошла акция против концерта российской певицы Ирины Круг
"Коридор позора" устроили в Днепре для посетителей концерта российской певицы Ирины Круг
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ирина Круг на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии "Виктория"
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Акция против концерта российской певицы Ирины Круг прошла в Днепре (бывший Днепропетровск) из-за ее выступления в Крыму, задержанных и пострадавших нет, сообщил сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН).
"В Днепре устроили "коридор позора" для посетителей концерта исполнительницы русского шансона Ирины Круг. Активисты вышли с протестом против российской певицы. Она, по их данным, выступала в аннексированном РФ Крыму", - говорится в сообщении.
По данным ТСН, зрителей, которые заплатили от 700 до 2 тысяч гривен (около 27 – 77 долларов), протестующие обвинили в "финансировании врага и в измене Украине".
В Летнем театре, где выступала певица, дежурили почти 1,5 тысячи правоохранителей, задержанных и пострадавших нет, отмечает ТСН.
"Мы обращались в Службу безопасности относительно разъяснений о том, имеет ли право этот человек выступать в Украине. Мы получили ответ, что никаких запретов на выступление этой звезды нет", - приводит сайт слова начальника полиции Днепропетровской области Владимира Богониса.
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