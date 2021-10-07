https://ria.ru/20211007/peterburg-1753519429.html
В Петербурге создадут исследовательский центр искусственного интеллекта
В Петербурге создадут исследовательский центр искусственного интеллекта - РИА Новости, 07.10.2021
В Петербурге создадут исследовательский центр искусственного интеллекта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге создадут исследовательский центр искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:58
2021-10-07T14:58
2021-10-07T14:58
технологии
санкт-петербург
газпром нефть
искусственный интеллект
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге создадут исследовательский центр искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба администрации губернатора."В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" Университет ИТМО получит 1,2 миллиарда рублей на открытие исследовательского центра "Сильный искусственный интеллект в промышленности", - говорится в сообщении.По словам губернатора Петербурга Александр Беглова, разработки центра позволят повысить эффективность многих производств."Технологии искусственного интеллекта уже стали частью нашей жизни. Усложняющийся процесс производства требует новых решений. Промышленность – одна из тех сфер, где использование искусственного интеллекта необходимо. Петербург - город промышленный, и открытие подобного исследовательского центра имеет для нас очень большое значение", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что главным партнером университета станет ПАО "Газпром нефть", где готовые проекты будут внедряться в первую очередь. Продукты, созданные с использованием искусственного интеллекта, планируется применять в том числе при разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Искусственный интеллект будет проектировать морские объекты и сооружения на шельфе Арктики с учетом сложных климатических и географических условий.Кроме отечественных корпораций заказчиками проектов выступили также зарубежные компании Siemens и Huawei, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211006/vaktsina-1753333896.html
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технологии, санкт-петербург, газпром нефть, искусственный интеллект
В Петербурге создадут исследовательский центр искусственного интеллекта
В Санкт-Петербурге откроется исследовательский центр искусственного интеллекта