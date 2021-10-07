https://ria.ru/20211007/perm-1753598681.html

МВД проверит сообщения об избиении подростка рабочими в Пермском крае

МВД проверит сообщения об избиении подростка рабочими в Пермском крае - РИА Новости, 07.10.2021

МВД проверит сообщения об избиении подростка рабочими в Пермском крае

Полиция начала проверку после появления информации о том, что приезжие рабочие избили подростка в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T23:21

2021-10-07T23:21

2021-10-07T23:26

происшествия

пермский край

александровск

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ПЕРМЬ, 7 окт - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления информации о том, что приезжие рабочие избили подростка в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД.Ранее в соцсетях появилась информация, что в пермском Александровске приезжие строители избили 13-летнего мальчика за то, что он и его друзья якобы сломали на тротуаре бордюры, которые до этого устанавливали рабочие. Уточнялось, что юношу несколько раз ударили в живот и по лицу, а также роняли на землю."По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20211003/izbienie-1752902606.html

пермский край

александровск

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2021

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происшествия, пермский край, александровск