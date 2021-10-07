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Пермские больницы выписали всех пострадавших при стрельбе в университете
Пермские больницы выписали всех пострадавших при стрельбе в университете - РИА Новости, 07.10.2021
Пермские больницы выписали всех пострадавших при стрельбе в университете
Все пострадавшие при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписаны из медучреждений Перми, в больнице остается только РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:15
2021-10-07T12:15
происшествия
пермь
москва
здоровье - общество
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 7 окт - РИА Новости. Все пострадавшие при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписаны из медучреждений Перми, в больнице остается только нападавший, его состояние характеризуется как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."В пермских медучреждениях остается один пациент – сам нападавший. Его состояние оценивается как тяжелое", — рассказали в ведомстве.В министерстве добавили, что в больницах Москвы проходят лечение шесть пациентов, один из них в тяжелом состоянии.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Пострадавшими были объявлены 47 человек.Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20211005/delo-1753235781.html
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происшествия, пермь, москва, здоровье - общество, стрельба в пермском госуниверситете
12:15 07.10.2021
 
Пермские больницы выписали всех пострадавших при стрельбе в университете

Пострадавших при стрельбе в университете выписали из пермских больниц

© РИА Новости / Ольга Домская / Перейти в фотобанкПермская краевая клиническая больница, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
Пермская краевая клиническая больница, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Ольга Домская
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ПЕРМЬ, 7 окт - РИА Новости. Все пострадавшие при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписаны из медучреждений Перми, в больнице остается только нападавший, его состояние характеризуется как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"В пермских медучреждениях остается один пациент – сам нападавший. Его состояние оценивается как тяжелое", — рассказали в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 18:54
В Перми возбудили дело против мужчины, ударившего двух школьниц
В министерстве добавили, что в больницах Москвы проходят лечение шесть пациентов, один из них в тяжелом состоянии.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Пострадавшими были объявлены 47 человек.
Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 12:59
Колокольцев вручил награды сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в Перми
 
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