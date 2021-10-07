https://ria.ru/20211007/perm-1753482034.html
Пермские больницы выписали всех пострадавших при стрельбе в университете
Пермские больницы выписали всех пострадавших при стрельбе в университете - РИА Новости, 07.10.2021
Пермские больницы выписали всех пострадавших при стрельбе в университете
Все пострадавшие при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписаны из медучреждений Перми, в больнице остается только РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:15
2021-10-07T12:15
2021-10-07T12:15
происшествия
пермь
москва
здоровье - общество
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 7 окт - РИА Новости. Все пострадавшие при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписаны из медучреждений Перми, в больнице остается только нападавший, его состояние характеризуется как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."В пермских медучреждениях остается один пациент – сам нападавший. Его состояние оценивается как тяжелое", — рассказали в ведомстве.В министерстве добавили, что в больницах Москвы проходят лечение шесть пациентов, один из них в тяжелом состоянии.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Пострадавшими были объявлены 47 человек.Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20211005/delo-1753235781.html
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происшествия, пермь, москва, здоровье - общество, стрельба в пермском госуниверситете
Пермские больницы выписали всех пострадавших при стрельбе в университете
Пострадавших при стрельбе в университете выписали из пермских больниц