https://ria.ru/20211007/perm-1753482034.html

Пермские больницы выписали всех пострадавших при стрельбе в университете

Пермские больницы выписали всех пострадавших при стрельбе в университете - РИА Новости, 07.10.2021

Пермские больницы выписали всех пострадавших при стрельбе в университете

Все пострадавшие при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписаны из медучреждений Перми, в больнице остается только РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:15

2021-10-07T12:15

2021-10-07T12:15

происшествия

пермь

москва

здоровье - общество

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 7 окт - РИА Новости. Все пострадавшие при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписаны из медучреждений Перми, в больнице остается только нападавший, его состояние характеризуется как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."В пермских медучреждениях остается один пациент – сам нападавший. Его состояние оценивается как тяжелое", — рассказали в ведомстве.В министерстве добавили, что в больницах Москвы проходят лечение шесть пациентов, один из них в тяжелом состоянии.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Пострадавшими были объявлены 47 человек.Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20211005/delo-1753235781.html

https://ria.ru/20210928/nagrady-1752149722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, москва, здоровье - общество, стрельба в пермском госуниверситете