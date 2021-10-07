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Глава МИД Ирана назвал переговоры с Лавровым в Москве отличными
Глава МИД Ирана назвал переговоры с Лавровым в Москве отличными - РИА Новости, 07.10.2021
Глава МИД Ирана назвал переговоры с Лавровым в Москве отличными
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал "отличными" переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:43
2021-10-07T11:43
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мид ирана
хосейн амир абдоллахиан
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
цены на нефть
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал "отличными" переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.В среду прошли переговоры министров иностранных дел Ирана и России в Москве, обсудили двухсторонние экономические вопросы, региональные проблемы, а также способы ускорения переговоров в Вене по ядерной сделке."Мы провели отличные переговоры в Москве с министром иностранных дел Лавровым по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, включая, помимо прочего, Афганистан, Кавказ, Сирию, Йемен и СВПД", - отметил Абдоллахиан в Twitter.Он добавил, что Иран и РФ договорились о тесной координации по региональным и глобальным вопросам и о дальнейшем укреплении двусторонних политических, экономических и культурных отношений.
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twitter, вена, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан, кавказ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), цены на нефть, россия
11:43 07.10.2021
 
Глава МИД Ирана назвал переговоры с Лавровым в Москве отличными

Глава МИД Ирана назвал переговоры с Лавровым по широкому круг вопросов отличными

© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном
© POOL
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал "отличными" переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
В среду прошли переговоры министров иностранных дел Ирана и России в Москве, обсудили двухсторонние экономические вопросы, региональные проблемы, а также способы ускорения переговоров в Вене по ядерной сделке.
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"Мы провели отличные переговоры в Москве с министром иностранных дел Лавровым по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, включая, помимо прочего, Афганистан, Кавказ, Сирию, Йемен и СВПД", - отметил Абдоллахиан в Twitter.
Он добавил, что Иран и РФ договорились о тесной координации по региональным и глобальным вопросам и о дальнейшем укреплении двусторонних политических, экономических и культурных отношений.
 
TwitterВенаМИД ИранаХосейн Амир АбдоллахианКавказСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Цены на нефтьРоссия
 
 
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