https://ria.ru/20211007/perechen-1753502306.html

Мишустин утвердил перечень инициатив для достижения национальных целей

Мишустин утвердил перечень инициатив для достижения национальных целей - РИА Новости, 07.10.2021

Мишустин утвердил перечень инициатив для достижения национальных целей

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив для достижения национальных целей на ближайшие... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:47

2021-10-07T13:47

2021-10-07T15:43

политика

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив для достижения национальных целей на ближайшие десять лет."Летом <...> мы подробно обсудили их с президентом", — сообщил Мишустин.В перечне выделили шесть ключевых направлений:Для подготовки сформировали пять рабочих групп с участием бизнеса, экспертных и научных организаций, региональных и федеральных органов власти. Они изучили более 250 идей и оставили 42 наиболее востребованные.Правительство рассказало, что все они соответствовали нескольким важным критериям. Проекты отвечают на реальные запросы россиян, улучшают их качество жизни и помогают достичь целей национального развития.Для каждого из направлений определили конкретные результаты на 2024 и 2030 годы, достижение которых покажет эффективность работы. На их исполнение из бюджета и Фонда национального благосостояния выделят 4,6 триллиона рублей."Также планируется привлекать частные инвестиции", — добавили в сообщении.Подчеркивается, что это должно стать мощным стимулом для развития страны и поднять устойчивость экономики к внешним вызовам.

https://ria.ru/20210921/putin-1751149623.html

https://ria.ru/20200729/1575103404.html

https://ria.ru/20210719/initsiativy-1741940523.html

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политика, владимир путин, михаил мишустин, россия