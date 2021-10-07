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Мишустин утвердил перечень инициатив для достижения национальных целей
Мишустин утвердил перечень инициатив для достижения национальных целей - РИА Новости, 07.10.2021
Мишустин утвердил перечень инициатив для достижения национальных целей
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив для достижения национальных целей на ближайшие... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:47
2021-10-07T13:47
2021-10-07T15:43
политика
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив для достижения национальных целей на ближайшие десять лет."Летом <...> мы подробно обсудили их с президентом", — сообщил Мишустин.В перечне выделили шесть ключевых направлений:Для подготовки сформировали пять рабочих групп с участием бизнеса, экспертных и научных организаций, региональных и федеральных органов власти. Они изучили более 250 идей и оставили 42 наиболее востребованные.Правительство рассказало, что все они соответствовали нескольким важным критериям. Проекты отвечают на реальные запросы россиян, улучшают их качество жизни и помогают достичь целей национального развития.Для каждого из направлений определили конкретные результаты на 2024 и 2030 годы, достижение которых покажет эффективность работы. На их исполнение из бюджета и Фонда национального благосостояния выделят 4,6 триллиона рублей."Также планируется привлекать частные инвестиции", — добавили в сообщении.Подчеркивается, что это должно стать мощным стимулом для развития страны и поднять устойчивость экономики к внешним вызовам.
https://ria.ru/20210921/putin-1751149623.html
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политика, владимир путин, михаил мишустин, россия
13:47 07.10.2021 (обновлено: 15:43 07.10.2021)
Мишустин утвердил перечень инициатив для достижения национальных целей
Мишустин утвердил 42 инициативы для достижения национальных целей на 4,6 триллиона рублей
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Председатель правительства Михаил Мишустин
подписал распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив для достижения национальных целей на ближайшие десять лет.
"Летом <...> мы подробно обсудили их с президентом", — сообщил Мишустин.
В перечне выделили шесть ключевых направлений:
—социальная сфера: десять проектов, ориентированных на сбережение здоровья людей, создание возможностей для самореализации и личностного роста;
—строительство: семь инициатив, сосредоточенных на обновлении инфраструктуры и формировании комфортной среды для жизни;
—экология: четыре проекта, направленных на переработку отходов и бережную добычу ресурсов, снижение выбросов парниковых газов, ликвидацию опасных свалок и аварийных объектов;
—цифровая трансформация: пять инициатив, которые помогут упростить взаимодействие россиян с госорганами;
—технологический рывок: 15 проектов из различных сфер, которые ускорят обновление важнейших отраслей экономики, помогут создать дополнительные стимулы для бизнеса и привлечь крупных инвесторов;
—государство для граждан: инициатива, призванная сосредоточить работу органов власти вокруг интересов конкретного человека, сделать их более внимательными к запросам людей.
Для подготовки сформировали пять рабочих групп с участием бизнеса, экспертных и научных организаций, региональных и федеральных органов власти. Они изучили более 250 идей и оставили 42 наиболее востребованные.
Правительство рассказало, что все они соответствовали нескольким важным критериям. Проекты отвечают на реальные запросы россиян, улучшают их качество жизни и помогают достичь целей национального развития.
Для каждого из направлений определили конкретные результаты на 2024 и 2030 годы, достижение которых покажет эффективность работы. На их исполнение из бюджета и Фонда национального благосостояния выделят 4,6 триллиона рублей.
"Также планируется привлекать частные инвестиции", — добавили в сообщении.
Подчеркивается, что это должно стать мощным стимулом для развития страны и поднять устойчивость экономики к внешним вызовам.