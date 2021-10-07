Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/pensiya-1753467807.html
Пенсионерам из числа малых народов Севера упростят оформление пенсии
Пенсионерам из числа малых народов Севера упростят оформление пенсии - РИА Новости, 07.10.2021
Пенсионерам из числа малых народов Севера упростят оформление пенсии
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об упрощении оформления пенсии для малых народов Севера, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:10
2021-10-07T11:10
общество
пенсия
пенсионный фонд рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602666894_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_ed602975501a7919e7b73b4244bda7ff.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об упрощении оформления пенсии для малых народов Севера, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.По его словам, в настоящее время заканчивается работа над составлением списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, уполномоченным органом по предоставлению государственной услуги по внесению в федеральный список лиц является Федеральное агентство по делам национальностей."Для включения гражданина в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, необходимо подать заявление. Заявление могут подать граждане Российской Федерации и общины коренных малочисленных народов в отношении членов своей общины", – пояснил Груздев.Он напомнил, что с февраля 2022 года органы власти будут использовать указанный список в целях реализации социальных и экономических прав этих лиц. Создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот, добавил Груздев. Людям, относящимся к малым народам, больше не придется готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия."В частности, подготовленный сейчас законопроект предусматривает, что представителям малочисленных народов Севера пенсия по старости может устанавливаться на основании сведений из данного списка. Если же человек по каким-то причинам не будет там значиться, у него будет право при обращении за пенсией представить документы, подтверждающие его принадлежность к малочисленным народам Севера. По закону у коренных народов Севера появляется право на социальную пенсию по старости – начиная с 55 лет для мужчин и с 50 лет для женщин", – добавил председатель правления АЮР.Груздев пояснил, что сейчас в России существуют 47 коренных малочисленных народов. В целом это более 300 тысяч человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, сохраняют традиционный жизненный уклад, занимаются оленеводством, рыболовством, охотой, разведением собак, собирательством, художественными промыслами.
https://ria.ru/20211001/pfr-1752741018.html
https://ria.ru/20211003/finansy-1752844761.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602666894_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_4d72d8ee7ae8989d910ff183515b8f02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, пенсия, пенсионный фонд рф, россия
11:10 07.10.2021
 
Пенсионерам из числа малых народов Севера упростят оформление пенсии

Пенсионерам коренных малочисленных народов Севера упростят оформление пенсии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТерминал в отделении ПФР
Терминал в отделении ПФР - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об упрощении оформления пенсии для малых народов Севера, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
По его словам, в настоящее время заканчивается работа над составлением списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, уполномоченным органом по предоставлению государственной услуги по внесению в федеральный список лиц является Федеральное агентство по делам национальностей.
Женщина с собакой во время прогулки - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 19:59
В ПФР рассказали, кто может получить повышенную пенсию
"Для включения гражданина в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, необходимо подать заявление. Заявление могут подать граждане Российской Федерации и общины коренных малочисленных народов в отношении членов своей общины", – пояснил Груздев.
Он напомнил, что с февраля 2022 года органы власти будут использовать указанный список в целях реализации социальных и экономических прав этих лиц. Создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот, добавил Груздев. Людям, относящимся к малым народам, больше не придется готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 08:23
Эксперт рассказал, как накопить финансовый резерв к пенсии
"В частности, подготовленный сейчас законопроект предусматривает, что представителям малочисленных народов Севера пенсия по старости может устанавливаться на основании сведений из данного списка. Если же человек по каким-то причинам не будет там значиться, у него будет право при обращении за пенсией представить документы, подтверждающие его принадлежность к малочисленным народам Севера. По закону у коренных народов Севера появляется право на социальную пенсию по старости – начиная с 55 лет для мужчин и с 50 лет для женщин", – добавил председатель правления АЮР.
Груздев пояснил, что сейчас в России существуют 47 коренных малочисленных народов. В целом это более 300 тысяч человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, сохраняют традиционный жизненный уклад, занимаются оленеводством, рыболовством, охотой, разведением собак, собирательством, художественными промыслами.
 
ОбществоПенсияПенсионный фонд РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:19Власти Дагестана осудили земляков, избивших мужчину в московском метро
13:18В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
13:18Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине
13:15Пашинян поздравил Путина с днем рождения
13:13МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж
13:12Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии
13:11В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про себя
13:09Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
13:07В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
13:03Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
13:03В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
13:01Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
13:00В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
12:59Новый смартфон Samsung фиксирует падения для отказа в ремонте
12:58Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
12:57В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
12:56Путин проведет совещание с членами Совбеза
12:56Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах
12:56В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19
12:54В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Лента новостейМолния