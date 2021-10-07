Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/pamfilova-1753511193.html
Памфилова назвала обращения "Голоса"* по выборам "информационным шумом"
Памфилова назвала обращения "Голоса"* по выборам "информационным шумом" - РИА Новости, 07.10.2021
Памфилова назвала обращения "Голоса"* по выборам "информационным шумом"
С помощью института общественного наблюдения избирательной системе в России удалось разрушить монополию таких организаций как "Голос"* на истину в последней... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:23
2021-10-07T14:23
политика
совет федерации рф
элла памфилова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751476649_0:208:3014:1903_1920x0_80_0_0_daba430161ec145dccb51d6b62fcdda5.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. С помощью института общественного наблюдения избирательной системе в России удалось разрушить монополию таких организаций как "Голос"* на истину в последней инстанции, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Кто самый главный судья? Кто определяет легитимность? Наш избиратель. И мы работаем на нашего избирателя", - сказала Памфилова, выступая в Совете Федерации в четверг.Она отметила важность института общественного наблюдения, который работает на обеспечение прав избирателей."Мы разрушили монополию таких организаций, как "Голос"*, на истину в последней инстанции, ...все международные организации базировались и пытаются базироваться именно на этой информации. Вот почему такая истерика, вот почему такой шум информационный", - добавила она.Председатель ЦИК подчеркнула, что избирательная система "набралась опыта" и больше не будет "внимать и глотать".Памфилова напомнила, что ЦИК проанализировал всего более 5 тысяч сообщений по прошедшим выборам на карте нарушений "Голоса"*, подтвердилось лишь 9%, а все остальное, по ее словам, -"информационный шум".* Организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750672503.html
https://ria.ru/20210830/narusheniya-1747869982.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751476649_335:0:3014:2009_1920x0_80_0_0_4360fa22a9a9be95ae5056fb6c54cec8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, совет федерации рф, элла памфилова, россия
14:23 07.10.2021
 
Памфилова назвала обращения "Голоса"* по выборам "информационным шумом"

Памфилова: наблюдение на выборах разрушило монополию на истину организаций типа "Голоса"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. С помощью института общественного наблюдения избирательной системе в России удалось разрушить монополию таких организаций как "Голос"* на истину в последней инстанции, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Кто самый главный судья? Кто определяет легитимность? Наш избиратель. И мы работаем на нашего избирателя", - сказала Памфилова, выступая в Совете Федерации в четверг.
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 13:54Выборы в Государственную думу
Памфилова пригласила "Голос"* в ЦИК объяснить свою статистику по выборам
Она отметила важность института общественного наблюдения, который работает на обеспечение прав избирателей.
"Мы разрушили монополию таких организаций, как "Голос"*, на истину в последней инстанции, ...все международные организации базировались и пытаются базироваться именно на этой информации. Вот почему такая истерика, вот почему такой шум информационный", - добавила она.
Председатель ЦИК подчеркнула, что избирательная система "набралась опыта" и больше не будет "внимать и глотать".
Памфилова напомнила, что ЦИК проанализировал всего более 5 тысяч сообщений по прошедшим выборам на карте нарушений "Голоса"*, подтвердилось лишь 9%, а все остальное, по ее словам, -"информационный шум".
* Организация, выполняющая функции иноагента
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 17:42
Движение "Голос"* публикует фейки о нарушениях в России, заявили в Госдуме
 
ПолитикаСовет Федерации РФЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
Лента новостейМолния