https://ria.ru/20211007/pamfilova-1753511193.html

Памфилова назвала обращения "Голоса"* по выборам "информационным шумом"

Памфилова назвала обращения "Голоса"* по выборам "информационным шумом" - РИА Новости, 07.10.2021

Памфилова назвала обращения "Голоса"* по выборам "информационным шумом"

С помощью института общественного наблюдения избирательной системе в России удалось разрушить монополию таких организаций как "Голос"* на истину в последней... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:23

2021-10-07T14:23

2021-10-07T14:23

политика

совет федерации рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. С помощью института общественного наблюдения избирательной системе в России удалось разрушить монополию таких организаций как "Голос"* на истину в последней инстанции, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Кто самый главный судья? Кто определяет легитимность? Наш избиратель. И мы работаем на нашего избирателя", - сказала Памфилова, выступая в Совете Федерации в четверг.Она отметила важность института общественного наблюдения, который работает на обеспечение прав избирателей."Мы разрушили монополию таких организаций, как "Голос"*, на истину в последней инстанции, ...все международные организации базировались и пытаются базироваться именно на этой информации. Вот почему такая истерика, вот почему такой шум информационный", - добавила она.Председатель ЦИК подчеркнула, что избирательная система "набралась опыта" и больше не будет "внимать и глотать".Памфилова напомнила, что ЦИК проанализировал всего более 5 тысяч сообщений по прошедшим выборам на карте нарушений "Голоса"*, подтвердилось лишь 9%, а все остальное, по ее словам, -"информационный шум".* Организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750672503.html

https://ria.ru/20210830/narusheniya-1747869982.html

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политика, совет федерации рф, элла памфилова, россия