https://ria.ru/20211007/otlichie-1753533436.html

Украинцы объяснили свое превосходство над русскими

Украинцы назвали главное отличие от русских - РИА Новости, 07.10.2021

Украинцы объяснили свое превосходство над русскими

Украинский институт будущего провел опрос, по результатам которого составил портрет жителя страны. В исследовании приняли участие пять тысяч человек из пяти... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:10

2021-10-07T16:10

2021-10-07T16:52

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинский институт будущего провел опрос, по результатам которого составил портрет жителя страны. В исследовании приняли участие пять тысяч человек из пяти регионов.Так, 22% опрошенных ощущают близость с русским народом, тогда как с белорусами и поляками — 18% и 16% соответственно.Отвечая на вопрос, в чем заключается главное отличие украинцев от русских, около 27% респондентов назвали себя более трудолюбивыми, 22% — свободолюбивыми и 21% — хозяйственными.Среди других "преимуществ" они указали открытость, искренность и демократичность.Кроме того, участники рассказали, что такое "Украинская мечта". Большинство хотело бы жить в мирной и безопасной стране без коррупции, где заботятся о пенсионерах и хорошо оплачивают труд.С момента распада СССР миллионы украинцев эмигрировали или уехали на заработки в Россию, Европу, США. Одной из главных причин стал самый высокий уровень безработицы с 2013 года, по официальным данным, достигший 10,5%.

https://ria.ru/20210411/bogatyri-1727776592.html

https://ria.ru/20210921/ukraina-1751027100.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, белоруссия, польша, россия