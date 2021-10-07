https://ria.ru/20211007/otlichie-1753533436.html
Украинцы объяснили свое превосходство над русскими
Украинцы назвали главное отличие от русских - РИА Новости, 07.10.2021
Украинцы объяснили свое превосходство над русскими
Украинский институт будущего провел опрос, по результатам которого составил портрет жителя страны. В исследовании приняли участие пять тысяч человек из пяти... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:10
2021-10-07T16:10
2021-10-07T16:52
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинский институт будущего провел опрос, по результатам которого составил портрет жителя страны. В исследовании приняли участие пять тысяч человек из пяти регионов.Так, 22% опрошенных ощущают близость с русским народом, тогда как с белорусами и поляками — 18% и 16% соответственно.Отвечая на вопрос, в чем заключается главное отличие украинцев от русских, около 27% респондентов назвали себя более трудолюбивыми, 22% — свободолюбивыми и 21% — хозяйственными.Среди других "преимуществ" они указали открытость, искренность и демократичность.Кроме того, участники рассказали, что такое "Украинская мечта". Большинство хотело бы жить в мирной и безопасной стране без коррупции, где заботятся о пенсионерах и хорошо оплачивают труд.С момента распада СССР миллионы украинцев эмигрировали или уехали на заработки в Россию, Европу, США. Одной из главных причин стал самый высокий уровень безработицы с 2013 года, по официальным данным, достигший 10,5%.
https://ria.ru/20210411/bogatyri-1727776592.html
https://ria.ru/20210921/ukraina-1751027100.html
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в мире, украина, белоруссия, польша, россия
16:10 07.10.2021 (обновлено: 16:52 07.10.2021)
Украинцы назвали главное отличие от русских
Украинский институт будущего: почти четверть украинцев ощущают близость с русскими
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Украинский институт будущего провел опрос
, по результатам которого составил портрет жителя страны. В исследовании приняли участие пять тысяч человек из пяти регионов.
Так, 22% опрошенных ощущают близость с русским народом, тогда как с белорусами и поляками — 18% и 16% соответственно.
Отвечая на вопрос, в чем заключается главное отличие украинцев от русских, около 27% респондентов назвали себя более трудолюбивыми, 22% — свободолюбивыми и 21% — хозяйственными.
Среди других "преимуществ" они указали открытость, искренность и демократичность.
Кроме того, участники рассказали, что такое "Украинская мечта". Большинство хотело бы жить в мирной и безопасной стране без коррупции, где заботятся о пенсионерах и хорошо оплачивают труд.
С момента распада СССР миллионы украинцев эмигрировали или уехали на заработки в Россию, Европу, США. Одной из главных причин стал самый высокий уровень безработицы с 2013 года, по официальным данным, достигший 10,5%.