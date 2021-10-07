https://ria.ru/20211007/otets-1753528726.html

Отец вступился за сына-дагестанца, жестоко избившего пассажира в московском метро

Отец дагестанца, избившего пассажира в метро, заподозрил сына в пьянстве - РИА Новости, 07.10.2021

Отец вступился за сына-дагестанца, жестоко избившего пассажира в московском метро

Отец одного из участников драки в московском метро предположил в беседе с МК, что его сын был пьян. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:51

2021-10-07T15:51

2021-10-07T16:46

происшествия

московский метрополитен

москва

метро

россия

избиение пассажира в московском метро

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Отец одного из участников драки в московском метро предположил в беседе с МК, что его сын был пьян.По его словам, такой вывод он сделал, посмотрев видео."Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. Конечно, не защищаю его", — сказал собеседник издания.Он назвал добрым и спокойным парнем мужчину, который, судя по записи, наиболее активно избивал пострадавшего."Напился в Москве, так как дома у нас запрещено пить. <…> А тут у сына помутился разум", — заключил мужчина.Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" на Арбатско-Покровской линии. Три человека жестоко избили 25-летнего Романа Ковалева, который, по его словам, пытался заступиться за девушку. Пострадавшего госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.Нападавших вскоре задержали. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все они уроженцы Дагестана, ранее судимые. При задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.Суд арестовал их по обвинению в хулиганстве, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. По этой статье им грозит до 15 лет заключения.

https://ria.ru/20211006/raskayanie-1753403595.html

https://ria.ru/20211007/kovalev-1753491371.html

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происшествия, московский метрополитен, москва, метро, россия, избиение пассажира в московском метро