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Отец вступился за сына-дагестанца, жестоко избившего пассажира в московском метро
Отец дагестанца, избившего пассажира в метро, заподозрил сына в пьянстве - РИА Новости, 07.10.2021
Отец вступился за сына-дагестанца, жестоко избившего пассажира в московском метро
Отец одного из участников драки в московском метро предположил в беседе с МК, что его сын был пьян. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:51
2021-10-07T16:46
происшествия
московский метрополитен
москва
метро
россия
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Отец одного из участников драки в московском метро предположил в беседе с МК, что его сын был пьян.По его словам, такой вывод он сделал, посмотрев видео."Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. Конечно, не защищаю его", — сказал собеседник издания.Он назвал добрым и спокойным парнем мужчину, который, судя по записи, наиболее активно избивал пострадавшего."Напился в Москве, так как дома у нас запрещено пить. &lt;…&gt; А тут у сына помутился разум", — заключил мужчина.Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" на Арбатско-Покровской линии. Три человека жестоко избили 25-летнего Романа Ковалева, который, по его словам, пытался заступиться за девушку. Пострадавшего госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.Нападавших вскоре задержали. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все они уроженцы Дагестана, ранее судимые. При задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.Суд арестовал их по обвинению в хулиганстве, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. По этой статье им грозит до 15 лет заключения.
https://ria.ru/20211006/raskayanie-1753403595.html
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происшествия, московский метрополитен, москва, метро, россия, избиение пассажира в московском метро
15:51 07.10.2021 (обновлено: 16:46 07.10.2021)
 
Отец дагестанца, избившего пассажира в метро, заподозрил сына в пьянстве

Отец дагестанца, избившего пассажира в московском метро, заподозрил сына в пьянстве

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Отец одного из участников драки в московском метро предположил в беседе с МК, что его сын был пьян.
По его словам, такой вывод он сделал, посмотрев видео.
"Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. Конечно, не защищаю его", — сказал собеседник издания.
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Он назвал добрым и спокойным парнем мужчину, который, судя по записи, наиболее активно избивал пострадавшего.
"Напился в Москве, так как дома у нас запрещено пить. <…> А тут у сына помутился разум", — заключил мужчина.
Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" на Арбатско-Покровской линии. Три человека жестоко избили 25-летнего Романа Ковалева, который, по его словам, пытался заступиться за девушку. Пострадавшего госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.
Нападавших вскоре задержали. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все они уроженцы Дагестана, ранее судимые. При задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.
Суд арестовал их по обвинению в хулиганстве, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. По этой статье им грозит до 15 лет заключения.
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ПроисшествияМосковский метрополитенМоскваМетроРоссияИзбиение пассажира в московском метро
 
 
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