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ООН отреагировала на оскорбления украинского дипломата в адрес РИА Новости
ООН отреагировала на оскорбления украинского дипломата в адрес РИА Новости - РИА Новости, 07.10.2021
ООН отреагировала на оскорбления украинского дипломата в адрес РИА Новости
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент, в котором украинский дипломат назвал российских журналистов террористами. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T20:12
2021-10-07T20:12
2021-10-07T21:53
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ООН, 7 окт — РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент, в котором украинский дипломат назвал российских журналистов террористами.Так, директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов, принимающий участие в заседаниях Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, вместо ответа на вопрос корреспондента РИА Новости, назвал все российские СМИ "террористами и пропагандистами-террористами". Когда журналист попытался вновь задать вопрос, дипломат ушел.Комментируя эту ситуацию на брифинге, Дюжаррик заявил, что ООН полностью поддерживает каждое СМИ, которое аккредитовано в штаб-квартире, и их право задавать вопросы.Сегодня все российские СМИ на Украине находятся под запретом либо под санкциями. В марте президент Владимир Зеленский продлил на три года ограничения против МИА "Россия сегодня". Активы и сайты агентства заблокированы.Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека свою первую межгосударственную жалобу — против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих.
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"Я не разговариваю с террористами" – украинский дипломат оскорбил российских журналистов
Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов назвал всех российских журналистов террористами. Дипломат принимает участие в заседаниях Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, в Нью-Йорке.
2021-10-07T20:12
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в мире, украина, оон, россия
20:12 07.10.2021 (обновлено: 21:53 07.10.2021)
ООН отреагировала на оскорбления украинского дипломата в адрес РИА Новости
ООН об оскорблении украинского дипломата в адрес РИА Новости: поддерживаем аккредитованные у нас СМИ