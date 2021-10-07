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ООН отреагировала на оскорбления украинского дипломата в адрес РИА Новости
ООН отреагировала на оскорбления украинского дипломата в адрес РИА Новости - РИА Новости, 07.10.2021
ООН отреагировала на оскорбления украинского дипломата в адрес РИА Новости
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент, в котором украинский дипломат назвал российских журналистов террористами. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T20:12
2021-10-07T21:53
в мире
украина
оон
россия
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ООН, 7 окт — РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент, в котором украинский дипломат назвал российских журналистов террористами.Так, директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов, принимающий участие в заседаниях Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, вместо ответа на вопрос корреспондента РИА Новости, назвал все российские СМИ "террористами и пропагандистами-террористами". Когда журналист попытался вновь задать вопрос, дипломат ушел.Комментируя эту ситуацию на брифинге, Дюжаррик заявил, что ООН полностью поддерживает каждое СМИ, которое аккредитовано в штаб-квартире, и их право задавать вопросы.Сегодня все российские СМИ на Украине находятся под запретом либо под санкциями. В марте президент Владимир Зеленский продлил на три года ограничения против МИА "Россия сегодня". Активы и сайты агентства заблокированы.Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека свою первую межгосударственную жалобу — против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих.
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Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Я не разговариваю с террористами" – украинский дипломат оскорбил российских журналистов
Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов назвал всех российских журналистов террористами. Дипломат принимает участие в заседаниях Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, в Нью-Йорке.
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60
в мире, украина, оон, россия
20:12 07.10.2021 (обновлено: 21:53 07.10.2021)
 
ООН отреагировала на оскорбления украинского дипломата в адрес РИА Новости

ООН об оскорблении украинского дипломата в адрес РИА Новости: поддерживаем аккредитованные у нас СМИ

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
Читать ria.ru в
ООН, 7 окт — РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент, в котором украинский дипломат назвал российских журналистов террористами.
Так, директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов, принимающий участие в заседаниях Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, вместо ответа на вопрос корреспондента РИА Новости, назвал все российские СМИ "террористами и пропагандистами-террористами". Когда журналист попытался вновь задать вопрос, дипломат ушел.
Комментируя эту ситуацию на брифинге, Дюжаррик заявил, что ООН полностью поддерживает каждое СМИ, которое аккредитовано в штаб-квартире, и их право задавать вопросы.

"Страны-члены и делегаты отвечают на заданные им вопросы в той форме, которую они считают подходящей. <...> Мы не считаем РИА Новости террористической организацией", — заключил представитель генсека.

Сегодня все российские СМИ на Украине находятся под запретом либо под санкциями. В марте президент Владимир Зеленский продлил на три года ограничения против МИА "Россия сегодня". Активы и сайты агентства заблокированы.
Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека свою первую межгосударственную жалобу — против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих.
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