https://ria.ru/20211007/oon-1753583016.html

ООН отреагировала на оскорбления украинского дипломата в адрес РИА Новости

ООН отреагировала на оскорбления украинского дипломата в адрес РИА Новости - РИА Новости, 07.10.2021

ООН отреагировала на оскорбления украинского дипломата в адрес РИА Новости

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент, в котором украинский дипломат назвал российских журналистов террористами. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T20:12

2021-10-07T20:12

2021-10-07T21:53

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ООН, 7 окт — РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент, в котором украинский дипломат назвал российских журналистов террористами.Так, директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов, принимающий участие в заседаниях Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, вместо ответа на вопрос корреспондента РИА Новости, назвал все российские СМИ "террористами и пропагандистами-террористами". Когда журналист попытался вновь задать вопрос, дипломат ушел.Комментируя эту ситуацию на брифинге, Дюжаррик заявил, что ООН полностью поддерживает каждое СМИ, которое аккредитовано в штаб-квартире, и их право задавать вопросы.Сегодня все российские СМИ на Украине находятся под запретом либо под санкциями. В марте президент Владимир Зеленский продлил на три года ограничения против МИА "Россия сегодня". Активы и сайты агентства заблокированы.Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека свою первую межгосударственную жалобу — против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих.

https://ria.ru/20211006/stranaua-1753305537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Я не разговариваю с террористами" – украинский дипломат оскорбил российских журналистов Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов назвал всех российских журналистов террористами. Дипломат принимает участие в заседаниях Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, в Нью-Йорке. 2021-10-07T20:12 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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