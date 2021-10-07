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Генсек ООН назвал главную причину распространения новых штаммов COVID-19
Генсек ООН назвал главную причину распространения новых штаммов COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
Генсек ООН назвал главную причину распространения новых штаммов COVID-19
Неравенство в распределении вакцин приводит к активному распространению новых штаммов COVID-19 и продолжению экономических проблем, заявил генеральный секретарь РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:41
2021-10-07T17:41
в мире
оон
воз
здоровье - общество
антониу гутерреш
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 7 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Неравенство в распределении вакцин приводит к активному распространению новых штаммов COVID-19 и продолжению экономических проблем, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, выступая в четверг в ходе совместной пресс-конференции с Всемирной организацией здравоохранения, посвященной равному распределению вакцин."Неравенство, связанное с вакцинами, помогает и подталкивает пандемию COVID-19. Оно позволяет развиваться и быстро распространяться новым штаммам, что приводит мир к миллионам новых смертей и продлевает закрытие экономик, что может стоит триллионы доллары", - сказал он.По словам генсека ООН, необходимо избежать самого негативного сценария, при котором появится новый штамм, резистентный к вакцинам, что сведет на нет все усилия международного сообщества по вакцинации от COVID-19."Поскольку производство вакцин в настоящее время составляет почти 1,5 миллиарда доз в месяц, мы можем охватить 40% людей во всех странах к концу года - если мы сможем мобилизовать около 8 миллиардов долларов для обеспечения справедливого распределения вакцин… Отказ от справедливого распределения вакцин - это не только аморально, но и глупо", - отметил он.Гутерреш при этом признал, что у ООН и ВОЗ не хватает власти для того, чтобы заставить страны организовать прививочные компании, иначе распределять вакцины или снять ограничения в рамках ВТО на защиту интеллектуальной собственности производителей препаратов, чтобы все могли получить доступ к технологиям.Со своей стороны гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гберейесус напомнил, что снятие ограничений на патенты может быть использовано в чрезвычайных случаях, которым является пандемия, и будет временной мерой, которая будет действовать от 2 до 3 лет."Ситуация беспрецедентная. Нам необходимо использовать все средства, чтобы бороться с пандемией. Так что ВОЗ и ООН поддерживают все средства, включая отказ от патентов на вакцины, чтобы все могли получить доступ к технологиям", - отметил он.
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753448098.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211007/vaktsina-1753553400.html
https://ria.ru/20211007/sputnik-1753539186.html
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в мире, оон, воз, здоровье - общество, антониу гутерреш, коронавирус covid-19
17:41 07.10.2021
 
Генсек ООН назвал главную причину распространения новых штаммов COVID-19

Гутерреш: неравенство в доступе к вакцине привело к активизации новых штаммов COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЖЕНЕВА, 7 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Неравенство в распределении вакцин приводит к активному распространению новых штаммов COVID-19 и продолжению экономических проблем, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, выступая в четверг в ходе совместной пресс-конференции с Всемирной организацией здравоохранения, посвященной равному распределению вакцин.
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"Неравенство, связанное с вакцинами, помогает и подталкивает пандемию COVID-19. Оно позволяет развиваться и быстро распространяться новым штаммам, что приводит мир к миллионам новых смертей и продлевает закрытие экономик, что может стоит триллионы доллары", - сказал он.
По словам генсека ООН, необходимо избежать самого негативного сценария, при котором появится новый штамм, резистентный к вакцинам, что сведет на нет все усилия международного сообщества по вакцинации от COVID-19.
"Поскольку производство вакцин в настоящее время составляет почти 1,5 миллиарда доз в месяц, мы можем охватить 40% людей во всех странах к концу года - если мы сможем мобилизовать около 8 миллиардов долларов для обеспечения справедливого распределения вакцин… Отказ от справедливого распределения вакцин - это не только аморально, но и глупо", - отметил он.
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Гутерреш при этом признал, что у ООН и ВОЗ не хватает власти для того, чтобы заставить страны организовать прививочные компании, иначе распределять вакцины или снять ограничения в рамках ВТО на защиту интеллектуальной собственности производителей препаратов, чтобы все могли получить доступ к технологиям.
Со своей стороны гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гберейесус напомнил, что снятие ограничений на патенты может быть использовано в чрезвычайных случаях, которым является пандемия, и будет временной мерой, которая будет действовать от 2 до 3 лет.
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"Ситуация беспрецедентная. Нам необходимо использовать все средства, чтобы бороться с пандемией. Так что ВОЗ и ООН поддерживают все средства, включая отказ от патентов на вакцины, чтобы все могли получить доступ к технологиям", - отметил он.
 
В миреООНВОЗЗдоровье - ОбществоАнтониу ГутеррешКоронавирус COVID-19
 
 
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