Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/nato-1753584794.html
МИД призвал НАТО определиться в отношении России
МИД призвал НАТО определиться в отношении России - РИА Новости, 07.10.2021
МИД призвал НАТО определиться в отношении России
НАТО пора определиться со своим отношением к России, альянс должен определиться - хочет он решать проблемы вместе с Москвой или сдерживать ее, сказала... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T20:27
2021-10-07T20:27
в мире
москва
владимир путин
нато
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734621785_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_8e0182c0792c0c5a48b3fa9fb3d8ba2d.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. НАТО пора определиться со своим отношением к России, альянс должен определиться - хочет он решать проблемы вместе с Москвой или сдерживать ее, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Здесь вопрос, как мне кажется, нужно адресовать вам - журналистам, экспертному сообществу, как тоже специалистам к НАТО и представителям этого блока: а какая у вас (альянса - ред.) собственно концепция выстраивания отношений (с РФ)? Вы что конкретно хотите? Потому что, мне кажется, давно пора определиться, после вот таких действий нужно уже определиться, в том числе и в публичной плоскости, что конкретно они хотят. Они хотят решать реальные, глобальные проблемы и вызовы, с которыми можно справиться только коллективно, и без России никуда не деться? Или они хотят бесконечно заниматься вот реализацией политики сдерживания вот таким примитивным способом?" - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для РФ до 10.Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20211007/nato-1753534650.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729109575_739:0:3283:1908_1920x0_80_0_0_299ada6abdfd641273e1c14d51524d58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, москва, владимир путин, нато, мария захарова, россия
20:27 07.10.2021
 
МИД призвал НАТО определиться в отношении России

Захарова: НАТО пора определиться - решать проблемы вместе с Россией или сдерживать ее

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. НАТО пора определиться со своим отношением к России, альянс должен определиться - хочет он решать проблемы вместе с Москвой или сдерживать ее, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Здесь вопрос, как мне кажется, нужно адресовать вам - журналистам, экспертному сообществу, как тоже специалистам к НАТО и представителям этого блока: а какая у вас (альянса - ред.) собственно концепция выстраивания отношений (с РФ)? Вы что конкретно хотите? Потому что, мне кажется, давно пора определиться, после вот таких действий нужно уже определиться, в том числе и в публичной плоскости, что конкретно они хотят. Они хотят решать реальные, глобальные проблемы и вызовы, с которыми можно справиться только коллективно, и без России никуда не деться? Или они хотят бесконечно заниматься вот реализацией политики сдерживания вот таким примитивным способом?" - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для РФ до 10.
Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 16:17
В МИД прокомментировали решение НАТО о высылке российских дипломатов
 
В миреМоскваВладимир ПутинНАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
01:48В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Лента новостейМолния