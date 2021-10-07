МИД призвал НАТО определиться в отношении России
Захарова: НАТО пора определиться - решать проблемы вместе с Россией или сдерживать ее
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. НАТО пора определиться со своим отношением к России, альянс должен определиться - хочет он решать проблемы вместе с Москвой или сдерживать ее, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Здесь вопрос, как мне кажется, нужно адресовать вам - журналистам, экспертному сообществу, как тоже специалистам к НАТО и представителям этого блока: а какая у вас (альянса - ред.) собственно концепция выстраивания отношений (с РФ)? Вы что конкретно хотите? Потому что, мне кажется, давно пора определиться, после вот таких действий нужно уже определиться, в том числе и в публичной плоскости, что конкретно они хотят. Они хотят решать реальные, глобальные проблемы и вызовы, с которыми можно справиться только коллективно, и без России никуда не деться? Или они хотят бесконечно заниматься вот реализацией политики сдерживания вот таким примитивным способом?" - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для РФ до 10.
Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".