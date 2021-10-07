https://ria.ru/20211007/nato-1753566053.html
В Польше рассказали об опасениях НАТО из-за "Северного потока — 2"
В Польше рассказали об опасениях НАТО из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.10.2021
В Польше рассказали об опасениях НАТО из-за "Северного потока — 2"
НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2", заявил глава Бюро национальной безопасности Польши... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:29
2021-10-07T18:29
2021-10-07T20:17
в мире
польша
нато
северный поток — 2
павел солох
россия
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ВАРШАВА, 7 окт — РИА Новости. НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2", заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после совещания руководителей спецслужб стран Североатлантического альянса в Брюсселе.По словам Солоха, это "представляет собой головную боль" не только для Польши, но и для Швеции, Финляндии и стран Балтии.
https://ria.ru/20211007/potok-1753442278.html
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в мире, польша, нато, северный поток — 2, павел солох, россия
18:29 07.10.2021 (обновлено: 20:17 07.10.2021)
В Польше рассказали об опасениях НАТО из-за "Северного потока — 2"
Солох: НАТО опасается увеличения военного присутствия России из-за "Северного потока — 2"