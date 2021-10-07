Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/nato-1753566053.html
В Польше рассказали об опасениях НАТО из-за "Северного потока — 2"
В Польше рассказали об опасениях НАТО из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.10.2021
В Польше рассказали об опасениях НАТО из-за "Северного потока — 2"
НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2", заявил глава Бюро национальной безопасности Польши... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:29
2021-10-07T20:17
в мире
польша
нато
северный поток — 2
павел солох
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749524369_0:28:786:470_1920x0_80_0_0_6d45144ad5416a94b0dbcbb5f64ff65e.jpg
ВАРШАВА, 7 окт — РИА Новости. НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2", заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после совещания руководителей спецслужб стран Североатлантического альянса в Брюсселе.По словам Солоха, это "представляет собой головную боль" не только для Польши, но и для Швеции, Финляндии и стран Балтии.
https://ria.ru/20211007/potok-1753442278.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749524369_94:0:721:470_1920x0_80_0_0_9915de62a0340d7afdc7b83105c5b302.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, польша, нато, северный поток — 2, павел солох, россия
18:29 07.10.2021 (обновлено: 20:17 07.10.2021)
 
В Польше рассказали об опасениях НАТО из-за "Северного потока — 2"

Солох: НАТО опасается увеличения военного присутствия России из-за "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2Надводный захлест на второй нитке "Северного потока ‑ 2"
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Nord Stream 2
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 окт — РИА Новости. НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2", заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после совещания руководителей спецслужб стран Североатлантического альянса в Брюсселе.
"В ходе двусторонних встреч мы говорили о безопасности в бассейне Балтийского моря в контексте завершения строительства газопровода "Северный поток — 2". Это критичная инфраструктура, дающая подтекст для увеличения военного присутствия России в бассейне Балтийского моря", — пояснил он.
По словам Солоха, это "представляет собой головную боль" не только для Польши, но и для Швеции, Финляндии и стран Балтии.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
03:08
В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
 
В миреПольшаНАТОСеверный поток — 2Павел СолохРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
01:48В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Лента новостейМолния