https://ria.ru/20211007/nato-1753566053.html

В Польше рассказали об опасениях НАТО из-за "Северного потока — 2"

В Польше рассказали об опасениях НАТО из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.10.2021

В Польше рассказали об опасениях НАТО из-за "Северного потока — 2"

НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2", заявил глава Бюро национальной безопасности Польши... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:29

2021-10-07T18:29

2021-10-07T20:17

в мире

польша

нато

северный поток — 2

павел солох

россия

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ВАРШАВА, 7 окт — РИА Новости. НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2", заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после совещания руководителей спецслужб стран Североатлантического альянса в Брюсселе.По словам Солоха, это "представляет собой головную боль" не только для Польши, но и для Швеции, Финляндии и стран Балтии.

https://ria.ru/20211007/potok-1753442278.html

польша

россия

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2021

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в мире, польша, нато, северный поток — 2, павел солох, россия