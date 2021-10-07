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В МИД прокомментировали решение НАТО о высылке российских дипломатов
В МИД прокомментировали решение НАТО о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 07.10.2021
В МИД прокомментировали решение НАТО о высылке российских дипломатов
Отзыв аккредитации у российских сотрудников при НАТО не стал неожиданностью для Москвы, но удивил бесцеремонностью, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:17
2021-10-07T17:53
москва
нато
россия
в мире
мария захарова
совет россия-нато
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Отзыв аккредитации у российских сотрудников при НАТО не стал неожиданностью для Москвы, но удивил бесцеремонностью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее альянс принял решение выслать восемь дипломатов, сократив их число до десяти. Генсек организации Йенс Столтенберг объяснил, что это не связано с какими-либо происшествиями, просто чувствуется, что эти люди выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу."Российскую сторону уведомили об этом 6 октября. &lt;...&gt; Никаких официальных &lt;...&gt; причин названо не было", — сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что численность миссии сокращалась и в 2015, и в 2018 годах, так что НАТО ведет себя последовательно. При этом представитель МИД добавила, что есть в этой ситуации и доля лицемерия."Натовцы не раз, &lt;...&gt; и буквально недавно, просили назначить в Брюсселе российского постоянного представителя, не ограничиваться контактами на уровне исполняющего его обязанности. И вот мы получаем то, что получили", — отметила Захарова."Выходку" альянса она охарактеризовала как нелепую на фоне западных тезисов о необходимости вести диалог. "Неготовность НАТО &lt;...&gt; к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно. Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют", — заключила дипломат.В Москве неоднократно заявляли, что не собираются ни на кого нападать, а фантазии об "агрессии России" используются на Западе как предлог для расширения военного присутствия.
https://ria.ru/20211007/nato-1753517937.html
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москва, нато, россия, в мире, мария захарова, совет россия-нато
16:17 07.10.2021 (обновлено: 17:53 07.10.2021)
 
В МИД прокомментировали решение НАТО о высылке российских дипломатов

Захарова назвала нелепой выходкой отзыв аккредитации восьми дипломатов миссии РФ при НАТО

© REUTERS / Yves Herman/File PhotoБаннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Yves Herman/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Отзыв аккредитации у российских сотрудников при НАТО не стал неожиданностью для Москвы, но удивил бесцеремонностью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее альянс принял решение выслать восемь дипломатов, сократив их число до десяти. Генсек организации Йенс Столтенберг объяснил, что это не связано с какими-либо происшествиями, просто чувствуется, что эти люди выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу.
"Российскую сторону уведомили об этом 6 октября. <...> Никаких официальных <...> причин названо не было", — сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что численность миссии сокращалась и в 2015, и в 2018 годах, так что НАТО ведет себя последовательно. При этом представитель МИД добавила, что есть в этой ситуации и доля лицемерия.
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"Натовцы не раз, <...> и буквально недавно, просили назначить в Брюсселе российского постоянного представителя, не ограничиваться контактами на уровне исполняющего его обязанности. И вот мы получаем то, что получили", — отметила Захарова.
"Выходку" альянса она охарактеризовала как нелепую на фоне западных тезисов о необходимости вести диалог.
"Неготовность НАТО <...> к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно. Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют", — заключила дипломат.
В Москве неоднократно заявляли, что не собираются ни на кого нападать, а фантазии об "агрессии России" используются на Западе как предлог для расширения военного присутствия.
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