https://ria.ru/20211007/nato-1753517937.html
"НАТО боится Россию и посылает ей знаки"
Французы объяснили, почему НАТО выслала российских представителей - РИА Новости, 07.10.2021
"НАТО боится Россию и посылает ей знаки"
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о высылке нескольких сотрудников представительства России при НАТО. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:54
2021-10-07T14:54
2021-10-07T14:54
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о высылке нескольких сотрудников представительства России при НАТО.Многие комментаторы вступились за Россию, подчеркнув, что по такой логике шпионом можно назвать представителя любой страны.Один из пользователей допустил, что решение о высылке сотрудников представительства было принято на фоне переговоров по разоружению."Таким образом они отправляют друг другу маленькие сообщения", – написал комментатор.Другой читатель обратил внимание, что НАТО могла принять это решение, чтобы увеличивать бюджет и не давать остановиться военно-промышленной машине.Нашлись и те, кто выразил удивление новостью о представителях России в НАТО."Русские в НАТО? Да это не пойми что! Остальных тоже надо выслать", – заключил Achille.В среду альянс принял решение отозвать аккредитации у восьми дипломатов, назвав их "незаявленными сотрудниками российской разведки", а саму миссию сократить до десяти человек. В России, в свою очередь, отметили, что это решение не пойдет на пользу сотрудничеству и не останется без ответа.
https://radiosputnik.ria.ru/20211007/nato-1753474404.html
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в мире, сирия, франция, нато, россия
Французы объяснили, почему НАТО выслала российских представителей
Читатели Le Figaro: НАТО выслала восемь россиян из-за страха перед ее военной силой
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
активно обсуждают новость о высылке нескольких сотрудников представительства России при НАТО
.
Многие комментаторы вступились за Россию, подчеркнув, что по такой логике шпионом можно назвать представителя любой страны.
"Это изгнание демонстрирует враждебное отношение к России. Ее возросший военный потенциал и успехи в Сирии вызывают раздражение у руководства США в НАТО", – считает parigo007.
Один из пользователей допустил, что решение о высылке сотрудников представительства было принято на фоне переговоров по разоружению.
"Таким образом они отправляют друг другу маленькие сообщения", – написал комментатор.
Другой читатель обратил внимание, что НАТО могла принять это решение, чтобы увеличивать бюджет и не давать остановиться военно-промышленной машине.
"И эта наивная структура еще призвана нас защищать!", – возмутился еще один комментатор.
Нашлись и те, кто выразил удивление новостью о представителях России в НАТО.
"Русские в НАТО? Да это не пойми что! Остальных тоже надо выслать", – заключил Achille.
В среду альянс принял решение отозвать аккредитации у восьми дипломатов, назвав их "незаявленными сотрудниками российской разведки", а саму миссию сократить до десяти человек. В России, в свою очередь, отметили, что это решение не пойдет на пользу сотрудничеству и не останется без ответа.