Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/nato-1753517937.html
"НАТО боится Россию и посылает ей знаки"
Французы объяснили, почему НАТО выслала российских представителей - РИА Новости, 07.10.2021
"НАТО боится Россию и посылает ей знаки"
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о высылке нескольких сотрудников представительства России при НАТО. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:54
2021-10-07T14:54
в мире
сирия
франция
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149227/95/1492279598_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_90738cacedacd3c86ff2dc1f58e64467.jpg
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о высылке нескольких сотрудников представительства России при НАТО.Многие комментаторы вступились за Россию, подчеркнув, что по такой логике шпионом можно назвать представителя любой страны.Один из пользователей допустил, что решение о высылке сотрудников представительства было принято на фоне переговоров по разоружению."Таким образом они отправляют друг другу маленькие сообщения", – написал комментатор.Другой читатель обратил внимание, что НАТО могла принять это решение, чтобы увеличивать бюджет и не давать остановиться военно-промышленной машине.Нашлись и те, кто выразил удивление новостью о представителях России в НАТО."Русские в НАТО? Да это не пойми что! Остальных тоже надо выслать", – заключил Achille.В среду альянс принял решение отозвать аккредитации у восьми дипломатов, назвав их "незаявленными сотрудниками российской разведки", а саму миссию сократить до десяти человек. В России, в свою очередь, отметили, что это решение не пойдет на пользу сотрудничеству и не останется без ответа.
https://radiosputnik.ria.ru/20211007/nato-1753474404.html
https://ria.ru/20211006/france-1753239226.html
сирия
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149227/95/1492279598_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7622e1a57e416077a4cc241ac4b10fac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сирия, франция, нато, россия
14:54 07.10.2021
 
Французы объяснили, почему НАТО выслала российских представителей

Читатели Le Figaro: НАТО выслала восемь россиян из-за страха перед ее военной силой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о высылке нескольких сотрудников представительства России при НАТО.
Многие комментаторы вступились за Россию, подчеркнув, что по такой логике шпионом можно назвать представителя любой страны.
"Это изгнание демонстрирует враждебное отношение к России. Ее возросший военный потенциал и успехи в Сирии вызывают раздражение у руководства США в НАТО", – считает parigo007.
Один из пользователей допустил, что решение о высылке сотрудников представительства было принято на фоне переговоров по разоружению.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 11:42Сказано в эфире
Эксперт: стоит задуматься, а надо ли вообще вести с НАТО диалог
"Таким образом они отправляют друг другу маленькие сообщения", – написал комментатор.
Другой читатель обратил внимание, что НАТО могла принять это решение, чтобы увеличивать бюджет и не давать остановиться военно-промышленной машине.
"И эта наивная структура еще призвана нас защищать!", – возмутился еще один комментатор.
Нашлись и те, кто выразил удивление новостью о представителях России в НАТО.
Французские военные - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 08:00
Обиделась. Блок НАТО может лишиться одной из сильнейших военных держав мира
"Русские в НАТО? Да это не пойми что! Остальных тоже надо выслать", – заключил Achille.
В среду альянс принял решение отозвать аккредитации у восьми дипломатов, назвав их "незаявленными сотрудниками российской разведки", а саму миссию сократить до десяти человек. В России, в свою очередь, отметили, что это решение не пойдет на пользу сотрудничеству и не останется без ответа.
 
В миреСирияФранцияНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
01:48В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Лента новостейМолния