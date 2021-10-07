https://ria.ru/20211007/nato-1753517937.html

"НАТО боится Россию и посылает ей знаки"

Французы объяснили, почему НАТО выслала российских представителей - РИА Новости, 07.10.2021

"НАТО боится Россию и посылает ей знаки"

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о высылке нескольких сотрудников представительства России при НАТО. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:54

2021-10-07T14:54

2021-10-07T14:54

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о высылке нескольких сотрудников представительства России при НАТО.Многие комментаторы вступились за Россию, подчеркнув, что по такой логике шпионом можно назвать представителя любой страны.Один из пользователей допустил, что решение о высылке сотрудников представительства было принято на фоне переговоров по разоружению."Таким образом они отправляют друг другу маленькие сообщения", – написал комментатор.Другой читатель обратил внимание, что НАТО могла принять это решение, чтобы увеличивать бюджет и не давать остановиться военно-промышленной машине.Нашлись и те, кто выразил удивление новостью о представителях России в НАТО."Русские в НАТО? Да это не пойми что! Остальных тоже надо выслать", – заключил Achille.В среду альянс принял решение отозвать аккредитации у восьми дипломатов, назвав их "незаявленными сотрудниками российской разведки", а саму миссию сократить до десяти человек. В России, в свою очередь, отметили, что это решение не пойдет на пользу сотрудничеству и не останется без ответа.

https://radiosputnik.ria.ru/20211007/nato-1753474404.html

https://ria.ru/20211006/france-1753239226.html

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в мире, сирия, франция, нато, россия