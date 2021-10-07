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В Совфеде допустили, что Россия сократит дипкорпус НАТО в Москве
В Совфеде допустили, что Россия сократит дипкорпус НАТО в Москве - РИА Новости, 07.10.2021
В Совфеде допустили, что Россия сократит дипкорпус НАТО в Москве
Россия может в качестве ответной меры сократить до минимума представительство НАТО в Москве, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:49
2021-10-07T11:16
москва
нато
россия
в мире
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Россия может в качестве ответной меры сократить до минимума представительство НАТО в Москве, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее альянс подтвердил, что намерен выслать восемь представителей РФ при альянсе, сократив миссию до десяти человек.Комментируя высылку наших дипломатов, сенатор отметил: "Будет 10 или 18 человек, ничего не изменится". Он подчеркнул, что отношения Россия – НАТО в настоящее время находятся на таком ледяном уровне, что говорить о развитии отношений в ближайшем будущем не приходится.Джабаров также считает, что нынешний глава альянса Йенс Столтенберг "крайне неудачно руководит организацией". По его словам, происходят колебания из крайности в крайность, с одной стороны, говорится о необходимости налаживания диалога с Москвой, с другой стороны, предпринимаются такие недружественные шаги."Не понятно, кто там руководит", - сказал он. По мнению законодателя, такая неустойчивая позиция альянса пугает и сами страны – члены НАТО.
https://ria.ru/20210927/sanktsii-1752030995.html
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москва, нато, россия, в мире, совет федерации рф, владимир джабаров
10:49 07.10.2021 (обновлено: 11:16 07.10.2021)
 
В Совфеде допустили, что Россия сократит дипкорпус НАТО в Москве

Сенатор Джабаров: Россия может сократить представительство НАТО в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Россия может в качестве ответной меры сократить до минимума представительство НАТО в Москве, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее альянс подтвердил, что намерен выслать восемь представителей РФ при альянсе, сократив миссию до десяти человек.
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"Есть представительство НАТО (в Москве), там несколько офицеров. (На сокращение) ответим адекватно. Российская сторона имеет полное право сократить (миссию НАТО) до минимума", - сказал Джабаров в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

Комментируя высылку наших дипломатов, сенатор отметил: "Будет 10 или 18 человек, ничего не изменится". Он подчеркнул, что отношения Россия – НАТО в настоящее время находятся на таком ледяном уровне, что говорить о развитии отношений в ближайшем будущем не приходится.
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Джабаров также считает, что нынешний глава альянса Йенс Столтенберг "крайне неудачно руководит организацией". По его словам, происходят колебания из крайности в крайность, с одной стороны, говорится о необходимости налаживания диалога с Москвой, с другой стороны, предпринимаются такие недружественные шаги.
"Не понятно, кто там руководит", - сказал он. По мнению законодателя, такая неустойчивая позиция альянса пугает и сами страны – члены НАТО.
 
МоскваНАТОРоссияВ миреСовет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
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