https://ria.ru/20211007/nato-1753463418.html

В Совфеде допустили, что Россия сократит дипкорпус НАТО в Москве

В Совфеде допустили, что Россия сократит дипкорпус НАТО в Москве - РИА Новости, 07.10.2021

В Совфеде допустили, что Россия сократит дипкорпус НАТО в Москве

Россия может в качестве ответной меры сократить до минимума представительство НАТО в Москве, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:49

2021-10-07T10:49

2021-10-07T11:16

москва

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россия

в мире

совет федерации рф

владимир джабаров

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Россия может в качестве ответной меры сократить до минимума представительство НАТО в Москве, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее альянс подтвердил, что намерен выслать восемь представителей РФ при альянсе, сократив миссию до десяти человек.Комментируя высылку наших дипломатов, сенатор отметил: "Будет 10 или 18 человек, ничего не изменится". Он подчеркнул, что отношения Россия – НАТО в настоящее время находятся на таком ледяном уровне, что говорить о развитии отношений в ближайшем будущем не приходится.Джабаров также считает, что нынешний глава альянса Йенс Столтенберг "крайне неудачно руководит организацией". По его словам, происходят колебания из крайности в крайность, с одной стороны, говорится о необходимости налаживания диалога с Москвой, с другой стороны, предпринимаются такие недружественные шаги."Не понятно, кто там руководит", - сказал он. По мнению законодателя, такая неустойчивая позиция альянса пугает и сами страны – члены НАТО.

https://ria.ru/20210927/sanktsii-1752030995.html

https://ria.ru/20211006/vysylka-1753397994.html

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москва, нато, россия, в мире, совет федерации рф, владимир джабаров