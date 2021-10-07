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В Совфеде допустили, что Россия сократит дипкорпус НАТО в Москве
В Совфеде допустили, что Россия сократит дипкорпус НАТО в Москве - РИА Новости, 07.10.2021
В Совфеде допустили, что Россия сократит дипкорпус НАТО в Москве
Россия может в качестве ответной меры сократить до минимума представительство НАТО в Москве, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:49
2021-10-07T10:49
2021-10-07T11:16
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Россия может в качестве ответной меры сократить до минимума представительство НАТО в Москве, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее альянс подтвердил, что намерен выслать восемь представителей РФ при альянсе, сократив миссию до десяти человек.Комментируя высылку наших дипломатов, сенатор отметил: "Будет 10 или 18 человек, ничего не изменится". Он подчеркнул, что отношения Россия – НАТО в настоящее время находятся на таком ледяном уровне, что говорить о развитии отношений в ближайшем будущем не приходится.Джабаров также считает, что нынешний глава альянса Йенс Столтенберг "крайне неудачно руководит организацией". По его словам, происходят колебания из крайности в крайность, с одной стороны, говорится о необходимости налаживания диалога с Москвой, с другой стороны, предпринимаются такие недружественные шаги."Не понятно, кто там руководит", - сказал он. По мнению законодателя, такая неустойчивая позиция альянса пугает и сами страны – члены НАТО.
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москва, нато, россия, в мире, совет федерации рф, владимир джабаров
10:49 07.10.2021 (обновлено: 11:16 07.10.2021)
В Совфеде допустили, что Россия сократит дипкорпус НАТО в Москве
Сенатор Джабаров: Россия может сократить представительство НАТО в Москве
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Россия
может в качестве ответной меры сократить до минимума представительство НАТО
в Москве
, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров
.
Ранее альянс подтвердил, что намерен выслать восемь представителей РФ при альянсе, сократив миссию до десяти человек.
"Есть представительство НАТО (в Москве), там несколько офицеров. (На сокращение) ответим адекватно. Российская сторона имеет полное право сократить (миссию НАТО) до минимума", - сказал Джабаров в четверг в эфире телеканала "Россия 24".
Комментируя высылку наших дипломатов, сенатор отметил: "Будет 10 или 18 человек, ничего не изменится". Он подчеркнул, что отношения Россия – НАТО в настоящее время находятся на таком ледяном уровне, что говорить о развитии отношений в ближайшем будущем не приходится.
Джабаров также считает, что нынешний глава альянса Йенс Столтенберг "крайне неудачно руководит организацией". По его словам, происходят колебания из крайности в крайность, с одной стороны, говорится о необходимости налаживания диалога с Москвой, с другой стороны, предпринимаются такие недружественные шаги.
"Не понятно, кто там руководит", - сказал он. По мнению законодателя, такая неустойчивая позиция альянса пугает и сами страны – члены НАТО.