https://ria.ru/20211007/nalog-1753499481.html

Россиянам грозит новый налог

В России предложили ввести топливный налог - РИА Новости, 07.10.2021

Россиянам грозит новый налог

В России надо заменить транспортный налог на дополнительный сбор при покупке топлива. Об этом в интервью "Ura.ru" заявил председатель комитета Госдумы по труду, РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:33

2021-10-07T13:33

2021-10-07T14:34

общество

госдума рф

ярослав нилов

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В России надо заменить транспортный налог на дополнительный сбор при покупке топлива. Об этом в интервью "Ura.ru" заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).Депутат пояснил, что сейчас средства поступают в бюджет того региона, где зарегистрирован автомобиль, хотя "портить экологию и дороги" он может и в других субъектах.Кроме того, некоторые люди не всегда используют личный транспорт, но при этом все равно должны платить налог. Парламентарий привел в пример тех, кто ездит на машине только летом на дачу. По его мнению, это вынуждает россиян избегать выплат — например, снимать и снова ставить на учет автомобиль.Таким образом, введение топливного сбора позволит избавиться от лишних неудобств, заключил Нилов.Ранее "Единая Россия" предложила сделать процедуру техосмотра личного транспорта добровольной.

https://ria.ru/20210706/shtrafy-1740021307.html

https://ria.ru/20210924/tyuning-1751545772.html

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общество, госдума рф, ярослав нилов