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Россиянам грозит новый налог
В России предложили ввести топливный налог - РИА Новости, 07.10.2021
Россиянам грозит новый налог
В России надо заменить транспортный налог на дополнительный сбор при покупке топлива. Об этом в интервью "Ura.ru" заявил председатель комитета Госдумы по труду, РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:33
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общество
госдума рф
ярослав нилов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В России надо заменить транспортный налог на дополнительный сбор при покупке топлива. Об этом в интервью "Ura.ru" заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).Депутат пояснил, что сейчас средства поступают в бюджет того региона, где зарегистрирован автомобиль, хотя "портить экологию и дороги" он может и в других субъектах.Кроме того, некоторые люди не всегда используют личный транспорт, но при этом все равно должны платить налог. Парламентарий привел в пример тех, кто ездит на машине только летом на дачу. По его мнению, это вынуждает россиян избегать выплат — например, снимать и снова ставить на учет автомобиль.Таким образом, введение топливного сбора позволит избавиться от лишних неудобств, заключил Нилов.Ранее "Единая Россия" предложила сделать процедуру техосмотра личного транспорта добровольной.
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общество, госдума рф, ярослав нилов
13:33 07.10.2021 (обновлено: 14:34 07.10.2021)
 
В России предложили ввести топливный налог

Депутат Госдумы Нилов предложил заменить транспортный налог на топливный сбор

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автозаправочная станция на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В России надо заменить транспортный налог на дополнительный сбор при покупке топлива. Об этом в интервью "Ura.ru" заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Депутат пояснил, что сейчас средства поступают в бюджет того региона, где зарегистрирован автомобиль, хотя "портить экологию и дороги" он может и в других субъектах.
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Кроме того, некоторые люди не всегда используют личный транспорт, но при этом все равно должны платить налог. Парламентарий привел в пример тех, кто ездит на машине только летом на дачу.
По его мнению, это вынуждает россиян избегать выплат — например, снимать и снова ставить на учет автомобиль.
Таким образом, введение топливного сбора позволит избавиться от лишних неудобств, заключил Нилов.
Ранее "Единая Россия" предложила сделать процедуру техосмотра личного транспорта добровольной.
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ОбществоГосдума РФЯрослав Нилов
 
 
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