https://ria.ru/20211007/nakazanie-1753509019.html

В Верховном суде одобрили проект ужесточения наказания для педофилов

В Верховном суде одобрили проект ужесточения наказания для педофилов - РИА Новости, 07.10.2021

В Верховном суде одобрили проект ужесточения наказания для педофилов

Законопроект, устанавливающий пожизненный срок для педофилов, не вызвал возражений у Верховного суда, следует из отзыва ВС РФ, прикрепленного к пакету... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:12

2021-10-07T14:12

2021-10-07T14:18

верховный суд рф

общество

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Законопроект, устанавливающий пожизненный срок для педофилов, не вызвал возражений у Верховного суда, следует из отзыва ВС РФ, прикрепленного к пакету документов, размещенных в базе нижней палаты парламента."Предложение об усилении уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от насильственных преступлений против половой неприкосновенности в целом возражений не вызывает", - указано в отзыве Верховного суда на законопроект.Тем не менее, указано в отзыве, "по законопроекту имеются замечания юридико-технического характера".

https://ria.ru/20210907/nakazanie-1748999812.html

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