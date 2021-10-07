https://ria.ru/20211007/nakazanie-1753509019.html
В Верховном суде одобрили проект ужесточения наказания для педофилов
В Верховном суде одобрили проект ужесточения наказания для педофилов - РИА Новости, 07.10.2021
В Верховном суде одобрили проект ужесточения наказания для педофилов
Законопроект, устанавливающий пожизненный срок для педофилов, не вызвал возражений у Верховного суда, следует из отзыва ВС РФ, прикрепленного к пакету... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:12
2021-10-07T14:12
2021-10-07T14:18
верховный суд рф
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Законопроект, устанавливающий пожизненный срок для педофилов, не вызвал возражений у Верховного суда, следует из отзыва ВС РФ, прикрепленного к пакету документов, размещенных в базе нижней палаты парламента."Предложение об усилении уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от насильственных преступлений против половой неприкосновенности в целом возражений не вызывает", - указано в отзыве Верховного суда на законопроект.Тем не менее, указано в отзыве, "по законопроекту имеются замечания юридико-технического характера".
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верховный суд рф, общество
14:12 07.10.2021 (обновлено: 14:18 07.10.2021)
В Верховном суде одобрили проект ужесточения наказания для педофилов
Проект ужесточения наказания для педофилов не встретил возражений в Верховном суде