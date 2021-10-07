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Экипаж разбившегося в Ленинградской области Ми-8 посмертно наградили

Экипаж разбившегося в Ленинградской области Ми-8 посмертно наградили - РИА Новости, 07.10.2021

Экипаж разбившегося в Ленинградской области Ми-8 посмертно наградили

Экипаж, разбившегося в Ленобласти вертолета Росгвардии посмертно награжден орденами Мужества, сообщил глава комитета по информационной политике, информационным... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:02

2021-10-07T17:02

2021-10-07T17:02

общество

ленинградская область

ми-8

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Экипаж, разбившегося в Ленобласти вертолета Росгвардии посмертно награжден орденами Мужества, сообщил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.В июне командующий Северо-Западным округом Росгвардии ходатайствовал о посмертном награждении экипажа вертолёта Ми-8, разбившегося в Ленинградской области, за недопущение гибели гражданского населения. К наградам за мужество и героизм, проявленные в ходе последнего полёта, были представлены майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов и капитан Денис Куликов.Он добавил, что память Мулюкина будет увековечена и в Самарской области. По словам Хинштейна, именем майора может быть названа одна из новых улиц в Самаре.Эту же информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе Северно-Западного округа Росгвардии: "Указом президента Российской Федерации экипаж вертолета Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии в составе майора Николая Мулюкина, старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова и капитана Дениса Куликова награжден орденами Мужества (посмертно)".Вертолёт Ми-8, 24 июня выполнявший учебно-тренировочный полет в Ленобласти, потерял управление, экипаж сумел увести машину в сторону от жилых домов.

https://ria.ru/20210624/vertolet-1738514407.html

ленинградская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ленинградская область, ми-8, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)