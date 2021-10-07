Экипаж разбившегося в Ленинградской области Ми-8 посмертно наградили
Экипаж Ми-8, разбившегося в Ленинградской области, посмертно наградили орденами Мужества
© Фото : Городская сеть информирования и взаимопомощи МегаполисНа месте крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Экипаж, разбившегося в Ленобласти вертолета Росгвардии посмертно награжден орденами Мужества, сообщил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
В июне командующий Северо-Западным округом Росгвардии ходатайствовал о посмертном награждении экипажа вертолёта Ми-8, разбившегося в Ленинградской области, за недопущение гибели гражданского населения. К наградам за мужество и героизм, проявленные в ходе последнего полёта, были представлены майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов и капитан Денис Куликов.
"Геройски погибшие летчики Росгвардии Николай Мулюкин, Рамиль Сулейманов и Денис Куликов награждены орденами Мужества (посмертно)... Уже решено, что на месте крушения вертолёта будет установлен памятный обелиск", - сообщил Хинштейн.
Он добавил, что память Мулюкина будет увековечена и в Самарской области. По словам Хинштейна, именем майора может быть названа одна из новых улиц в Самаре.
Эту же информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе Северно-Западного округа Росгвардии: "Указом президента Российской Федерации экипаж вертолета Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии в составе майора Николая Мулюкина, старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова и капитана Дениса Куликова награжден орденами Мужества (посмертно)".
Вертолёт Ми-8, 24 июня выполнявший учебно-тренировочный полет в Ленобласти, потерял управление, экипаж сумел увести машину в сторону от жилых домов.