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Экипаж разбившегося в Ленинградской области Ми-8 посмертно наградили
Экипаж разбившегося в Ленинградской области Ми-8 посмертно наградили - РИА Новости, 07.10.2021
Экипаж разбившегося в Ленинградской области Ми-8 посмертно наградили
Экипаж, разбившегося в Ленобласти вертолета Росгвардии посмертно награжден орденами Мужества, сообщил глава комитета по информационной политике, информационным... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:02
2021-10-07T17:02
общество
ленинградская область
ми-8
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Экипаж, разбившегося в Ленобласти вертолета Росгвардии посмертно награжден орденами Мужества, сообщил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.В июне командующий Северо-Западным округом Росгвардии ходатайствовал о посмертном награждении экипажа вертолёта Ми-8, разбившегося в Ленинградской области, за недопущение гибели гражданского населения. К наградам за мужество и героизм, проявленные в ходе последнего полёта, были представлены майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов и капитан Денис Куликов.Он добавил, что память Мулюкина будет увековечена и в Самарской области. По словам Хинштейна, именем майора может быть названа одна из новых улиц в Самаре.Эту же информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе Северно-Западного округа Росгвардии: "Указом президента Российской Федерации экипаж вертолета Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии в составе майора Николая Мулюкина, старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова и капитана Дениса Куликова награжден орденами Мужества (посмертно)".Вертолёт Ми-8, 24 июня выполнявший учебно-тренировочный полет в Ленобласти, потерял управление, экипаж сумел увести машину в сторону от жилых домов.
https://ria.ru/20210624/vertolet-1738514407.html
ленинградская область
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РИА Новости
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общество, ленинградская область, ми-8, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
17:02 07.10.2021
 
Экипаж разбившегося в Ленинградской области Ми-8 посмертно наградили

Экипаж Ми-8, разбившегося в Ленинградской области, посмертно наградили орденами Мужества

© Фото : Городская сеть информирования и взаимопомощи МегаполисНа месте крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области
На месте крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Городская сеть информирования и взаимопомощи Мегаполис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Экипаж, разбившегося в Ленобласти вертолета Росгвардии посмертно награжден орденами Мужества, сообщил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
В июне командующий Северо-Западным округом Росгвардии ходатайствовал о посмертном награждении экипажа вертолёта Ми-8, разбившегося в Ленинградской области, за недопущение гибели гражданского населения. К наградам за мужество и героизм, проявленные в ходе последнего полёта, были представлены майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов и капитан Денис Куликов.
"Геройски погибшие летчики Росгвардии Николай Мулюкин, Рамиль Сулейманов и Денис Куликов награждены орденами Мужества (посмертно)... Уже решено, что на месте крушения вертолёта будет установлен памятный обелиск", - сообщил Хинштейн.
Он добавил, что память Мулюкина будет увековечена и в Самарской области. По словам Хинштейна, именем майора может быть названа одна из новых улиц в Самаре.
Эту же информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе Северно-Западного округа Росгвардии: "Указом президента Российской Федерации экипаж вертолета Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии в составе майора Николая Мулюкина, старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова и капитана Дениса Куликова награжден орденами Мужества (посмертно)".
Вертолёт Ми-8, 24 июня выполнявший учебно-тренировочный полет в Ленобласти, потерял управление, экипаж сумел увести машину в сторону от жилых домов.
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ОбществоЛенинградская областьМи-8Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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