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Бастрыкин наградит мужчину, избитого в московском метро
Бастрыкин наградит мужчину, избитого в московском метро - РИА Новости, 07.10.2021
Бастрыкин наградит мужчину, избитого в московском метро
Председатель СК Александр Бастрыкин принял решение наградить мужчину, который заступился за девушку в московском метро, а затем был избит пьяной компанией,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:35
2021-10-07T13:09
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
московский метрополитен
москва
александр бастрыкин
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин принял решение наградить мужчину, который заступился за девушку в московском метро, а затем был избит пьяной компанией, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Роману Ковалеву вручат медаль "Доблесть и отвага", глава ведомства уже поручил подготовить необходимые документы.В СК отметили его неравнодушие и храбрость, а также активную гражданскую позицию.Вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" на Арбатско-Покровской линии метро в Москве трое мужчин избили 25-летнего пассажира.Вскоре нападавших задержали. Суд арестовал их по обвинению в хулиганстве, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — уроженцы Дагестана, ранее судимые. При задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.
https://ria.ru/20211007/dagestan-1753441690.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, московский метрополитен, москва, александр бастрыкин
12:35 07.10.2021 (обновлено: 13:09 07.10.2021)
 
Бастрыкин наградит мужчину, избитого в московском метро

Глава СК Бастрыкин наградит Романа Ковалева, заступившегося за девушку в московском метро

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин принял решение наградить мужчину, который заступился за девушку в московском метро, а затем был избит пьяной компанией, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Роману Ковалеву вручат медаль "Доблесть и отвага", глава ведомства уже поручил подготовить необходимые документы.
Памятник Махачу Дахадаеву в Махачкале - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
02:21
"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
В СК отметили его неравнодушие и храбрость, а также активную гражданскую позицию.

"Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови. Пострадавший остается в медицинском учреждении", — добавили в ведомстве.

Вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" на Арбатско-Покровской линии метро в Москве трое мужчин избили 25-летнего пассажира.
Вскоре нападавших задержали. Суд арестовал их по обвинению в хулиганстве, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — уроженцы Дагестана, ранее судимые. При задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
04:11
Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествияМосковский метрополитенМоскваАлександр Бастрыкин
 
 
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