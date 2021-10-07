12:35 07.10.2021 (обновлено: 13:09 07.10.2021)
Бастрыкин наградит мужчину, избитого в московском метро
Глава СК Бастрыкин наградит Романа Ковалева, заступившегося за девушку в московском метро
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин принял решение наградить мужчину, который заступился за девушку в московском метро, а затем был избит пьяной компанией, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Роману Ковалеву вручат медаль "Доблесть и отвага", глава ведомства уже поручил подготовить необходимые документы.
В СК отметили его неравнодушие и храбрость, а также активную гражданскую позицию.
"Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови. Пострадавший остается в медицинском учреждении", — добавили в ведомстве.
Вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" на Арбатско-Покровской линии метро в Москве трое мужчин избили 25-летнего пассажира.
Вскоре нападавших задержали. Суд арестовал их по обвинению в хулиганстве, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — уроженцы Дагестана, ранее судимые. При задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.