https://ria.ru/20211007/nagrada-1753485472.html

Бастрыкин наградит мужчину, избитого в московском метро

Бастрыкин наградит мужчину, избитого в московском метро - РИА Новости, 07.10.2021

Бастрыкин наградит мужчину, избитого в московском метро

Председатель СК Александр Бастрыкин принял решение наградить мужчину, который заступился за девушку в московском метро, а затем был избит пьяной компанией,... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:35

2021-10-07T12:35

2021-10-07T13:09

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

московский метрополитен

москва

александр бастрыкин

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин принял решение наградить мужчину, который заступился за девушку в московском метро, а затем был избит пьяной компанией, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Роману Ковалеву вручат медаль "Доблесть и отвага", глава ведомства уже поручил подготовить необходимые документы.В СК отметили его неравнодушие и храбрость, а также активную гражданскую позицию.Вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" на Арбатско-Покровской линии метро в Москве трое мужчин избили 25-летнего пассажира.Вскоре нападавших задержали. Суд арестовал их по обвинению в хулиганстве, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — уроженцы Дагестана, ранее судимые. При задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.

https://ria.ru/20211007/dagestan-1753441690.html

https://ria.ru/20211007/metro-1753444202.html

россия

москва

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следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, московский метрополитен, москва, александр бастрыкин