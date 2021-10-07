Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211007/multik-1753490376.html
"Союзмультфильм" представил свой первый анимационный сериал по комиксу
"Союзмультфильм" представил свой первый анимационный сериал по комиксу - РИА Новости, 07.10.2021
"Союзмультфильм" представил свой первый анимационный сериал по комиксу
Киностудия "Союзмультфильм" представила анимационный сериал "Крутиксы", который был снят по мотивам одноименной серии комиксов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:48
2021-10-07T13:48
культура
союзмультфильм
юлиана слащева
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753491681_11:0:3570:2002_1920x0_80_0_0_2fc78b6b86092ed923827d17fb8f69a3.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" представила анимационный сериал "Крутиксы", который был снят по мотивам одноименной серии комиксов, сообщила пресс-служба киностудии."Киностудия "Союзмультфильм" и мультимедийный сервис Okko представили новый анимационный мультсериал "Крутиксы" по мотивам популярной одноименной серии комиксов издательства Bubble Comics – создателей "Майора Грома". Креативный продюсер и режиссер "Союзмультфильма" Александра Бизяева, главный редактор Bubble Роман Котков и один из авторов сценария фильма "Майор Гром: Чумной доктор", креативный продюсер Евгений Еронин создали оригинальную мультвселенную, где образы рисованных персонажей получили свое развитие и отдельные сюжетные линии", - рассказали в пресс-службе.Мультсериал рассчитан на аудиторию 6-8 лет, он расскажет о приключениях хомяка Зигги и белочки Руби, которые случайно наделяют земных пса Роя и кота Сола суперсилами и забирают с собой в космос. На данный момент создано семь серий длительностью 11 минут, в "Союзмультфильме" намерены произвести еще 45 эпизодов."Крутиксы" – действительно новаторский проект не только для "Союзмультфильма", но и для всей российской анимационной индустрии. По сути, это первый опыт создания мультсериала на основе комиксов", – сказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, добавив, что над всеми сюжетами и образами киностудия работала в сотрудничестве с Bubble.Она также сообщила, что для "Союзмультфильма" "Крутиксы" станут первым горизонтально-вертикальным сериалом. Первые шесть серий "Крутиксов" будут доступны с 10 октября в мультимедийном сервисе Okko и эфире телеканала "Мультиландия".
https://ria.ru/20211006/soyuzmultfilm-1753315734.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753491681_456:0:3125:2002_1920x0_80_0_0_4a845413efe1ca4530641f7945ada0cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
союзмультфильм, юлиана слащева, новости культуры, кино и сериалы
13:48 07.10.2021
 
"Союзмультфильм" представил свой первый анимационный сериал по комиксу

"Союзмультфильм" представил свой первый анимационный сериал по комиксу

© СоюзмультфильмКадр из трейлера к мультсериалу "Крутиксы"
Кадр из трейлера к мультсериалу Крутиксы
© Союзмультфильм
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" представила анимационный сериал "Крутиксы", который был снят по мотивам одноименной серии комиксов, сообщила пресс-служба киностудии.
"Киностудия "Союзмультфильм" и мультимедийный сервис Okko представили новый анимационный мультсериал "Крутиксы" по мотивам популярной одноименной серии комиксов издательства Bubble Comics – создателей "Майора Грома". Креативный продюсер и режиссер "Союзмультфильма" Александра Бизяева, главный редактор Bubble Роман Котков и один из авторов сценария фильма "Майор Гром: Чумной доктор", креативный продюсер Евгений Еронин создали оригинальную мультвселенную, где образы рисованных персонажей получили свое развитие и отдельные сюжетные линии", - рассказали в пресс-службе.
Мультсериал рассчитан на аудиторию 6-8 лет, он расскажет о приключениях хомяка Зигги и белочки Руби, которые случайно наделяют земных пса Роя и кота Сола суперсилами и забирают с собой в космос.
На данный момент создано семь серий длительностью 11 минут, в "Союзмультфильме" намерены произвести еще 45 эпизодов.
"Крутиксы" – действительно новаторский проект не только для "Союзмультфильма", но и для всей российской анимационной индустрии. По сути, это первый опыт создания мультсериала на основе комиксов", – сказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, добавив, что над всеми сюжетами и образами киностудия работала в сотрудничестве с Bubble.
Она также сообщила, что для "Союзмультфильма" "Крутиксы" станут первым горизонтально-вертикальным сериалом. Первые шесть серий "Крутиксов" будут доступны с 10 октября в мультимедийном сервисе Okko и эфире телеканала "Мультиландия".
Фестиваль анимации и развлечений Мультимир на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 12:56Культура
Слащева: выручка "Союзмультфильма" в 2021 году составила миллиард рублей
 
КультураСоюзмультфильмЮлиана СлащеваНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
Лента новостейМолния