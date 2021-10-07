https://ria.ru/20211007/multik-1753490376.html

"Союзмультфильм" представил свой первый анимационный сериал по комиксу

"Союзмультфильм" представил свой первый анимационный сериал по комиксу - РИА Новости, 07.10.2021

"Союзмультфильм" представил свой первый анимационный сериал по комиксу

Киностудия "Союзмультфильм" представила анимационный сериал "Крутиксы", который был снят по мотивам одноименной серии комиксов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:48

2021-10-07T13:48

2021-10-07T13:48

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" представила анимационный сериал "Крутиксы", который был снят по мотивам одноименной серии комиксов, сообщила пресс-служба киностудии."Киностудия "Союзмультфильм" и мультимедийный сервис Okko представили новый анимационный мультсериал "Крутиксы" по мотивам популярной одноименной серии комиксов издательства Bubble Comics – создателей "Майора Грома". Креативный продюсер и режиссер "Союзмультфильма" Александра Бизяева, главный редактор Bubble Роман Котков и один из авторов сценария фильма "Майор Гром: Чумной доктор", креативный продюсер Евгений Еронин создали оригинальную мультвселенную, где образы рисованных персонажей получили свое развитие и отдельные сюжетные линии", - рассказали в пресс-службе.Мультсериал рассчитан на аудиторию 6-8 лет, он расскажет о приключениях хомяка Зигги и белочки Руби, которые случайно наделяют земных пса Роя и кота Сола суперсилами и забирают с собой в космос. На данный момент создано семь серий длительностью 11 минут, в "Союзмультфильме" намерены произвести еще 45 эпизодов."Крутиксы" – действительно новаторский проект не только для "Союзмультфильма", но и для всей российской анимационной индустрии. По сути, это первый опыт создания мультсериала на основе комиксов", – сказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, добавив, что над всеми сюжетами и образами киностудия работала в сотрудничестве с Bubble.Она также сообщила, что для "Союзмультфильма" "Крутиксы" станут первым горизонтально-вертикальным сериалом. Первые шесть серий "Крутиксов" будут доступны с 10 октября в мультимедийном сервисе Okko и эфире телеканала "Мультиландия".

https://ria.ru/20211006/soyuzmultfilm-1753315734.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союзмультфильм, юлиана слащева, новости культуры, кино и сериалы