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Религия
https://ria.ru/20211007/muftiyat-1753496264.html
Российский муфтият получил особый статус при ООН
Российский муфтият получил особый статус при ООН - РИА Новости, 07.10.2021
Российский муфтият получил особый статус при ООН
Духовное собрание мусульман России (ДСМР) получило особый консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС), рассказал РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:21
2021-10-07T13:31
религия
оон
нью-йорк (город)
женева (город)
генеральная ассамблея оон
альбир крганов
обсе
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) получило особый консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС), рассказал РИА Новости в четверг председатель собрания муфтий Альбир Крганов."Мы благодарны комитету за принятие такого положительного решения. Еще одно НКО России в лице Духовного собрания мусульман России получило этот высокий статус, который дает нам возможность принимать участие в разного рода заседаниях, с учетом того, что мы уже аккредитацию прошли как организация, которую они знают. &lt;...&gt; Мы работаем и на других площадках, в частности, ОБСЕ, не говоря уже о межрелигиозных и исламских международных организациях – это дает нам возможность доводить до экспертов, до уважаемых членов организаций, мнение по тем или иным актуальным вопросам, которые беспокоят сегодня людей всех стран", - сказал Крганов.Сайт ДСМР отмечает, что решение было принято на основании рекомендации Комитета ООН по неправительственным организациям от 21 июля 2021 года.Муфтий отметил, что на уровне ООН поднял бы тему обеспечения лекарствами больных орфанными заболеваниями в странах, которые не обладают достаточными средствами для этого. Ранее он был включен в экспертный совет фонда для тяжелобольных детей "Круг добра".Консультативный статус при ЭКОСОС, согласно информации на сайте ООН, предоставляет неправительственным организациям возможность взаимодействия со многими вспомогательными органами и структурами ООН, занимающимися вопросами прав человека, и специальными группами, например, по стрелковому оружию. НПО также получают доступ к специальным мероприятиям, организуемым председателем Генассамблеи.ЭКОСОС – главный орган, отвечающий за координацию экономической и социальной деятельности ООН и организаций, входящих в ее систему. Он занимает центральное место в деятельности системы ООН по продвижению всех трех аспектов устойчивого развития – экономического, социального и экологического. Среди функций совета – помощь в решении международных социально-экономических проблем и вопросов охраны здоровья людей, международном сотрудничестве в сфере культуры и образования.В совет входят 54 члена, которые выполняют свои функции в течение трех лет. Ежегодно совет проводит несколько коротких сессий, посвященных организации его работы, в которых часто участвуют представители гражданского общества, и четырехнедельную основную сессию в июле - поочередно в Женеве и Нью-Йорке. "До этого акта мы также принимали участие в разных мероприятиях ООН – мы были и в Женеве, и в Соединенных штатах", - отметил в разговоре с РИА Новости Крганов.
https://ria.ru/20201109/krganov-1583807422.html
https://ria.ru/20190617/1555643785.html
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оон, нью-йорк (город), женева (город), генеральная ассамблея оон, альбир крганов, обсе, россия
13:21 07.10.2021 (обновлено: 13:31 07.10.2021)
 

Российский муфтият получил особый статус при ООН

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) получило особый консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС), рассказал РИА Новости в четверг председатель собрания муфтий Альбир Крганов.
"Мы благодарны комитету за принятие такого положительного решения. Еще одно НКО России в лице Духовного собрания мусульман России получило этот высокий статус, который дает нам возможность принимать участие в разного рода заседаниях, с учетом того, что мы уже аккредитацию прошли как организация, которую они знают. <...> Мы работаем и на других площадках, в частности, ОБСЕ, не говоря уже о межрелигиозных и исламских международных организациях – это дает нам возможность доводить до экспертов, до уважаемых членов организаций, мнение по тем или иным актуальным вопросам, которые беспокоят сегодня людей всех стран", - сказал Крганов.
Сайт ДСМР отмечает, что решение было принято на основании рекомендации Комитета ООН по неправительственным организациям от 21 июля 2021 года.
Муфтий отметил, что на уровне ООН поднял бы тему обеспечения лекарствами больных орфанными заболеваниями в странах, которые не обладают достаточными средствами для этого. Ранее он был включен в экспертный совет фонда для тяжелобольных детей "Круг добра".
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Консультативный статус при ЭКОСОС, согласно информации на сайте ООН, предоставляет неправительственным организациям возможность взаимодействия со многими вспомогательными органами и структурами ООН, занимающимися вопросами прав человека, и специальными группами, например, по стрелковому оружию. НПО также получают доступ к специальным мероприятиям, организуемым председателем Генассамблеи.
ЭКОСОС – главный орган, отвечающий за координацию экономической и социальной деятельности ООН и организаций, входящих в ее систему. Он занимает центральное место в деятельности системы ООН по продвижению всех трех аспектов устойчивого развития – экономического, социального и экологического. Среди функций совета – помощь в решении международных социально-экономических проблем и вопросов охраны здоровья людей, международном сотрудничестве в сфере культуры и образования.
В совет входят 54 члена, которые выполняют свои функции в течение трех лет. Ежегодно совет проводит несколько коротких сессий, посвященных организации его работы, в которых часто участвуют представители гражданского общества, и четырехнедельную основную сессию в июле - поочередно в Женеве и Нью-Йорке. "До этого акта мы также принимали участие в разных мероприятиях ООН – мы были и в Женеве, и в Соединенных штатах", - отметил в разговоре с РИА Новости Крганов.
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РелигияООННью-Йорк (город)Женева (город)Генеральная Ассамблея ООНАльбир КргановОБСЕРоссия
 
 
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