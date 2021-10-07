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В Москве на месте бывших промзон появится 4,5 тысячи новых производств
В Москве на месте бывших промзон появится 4,5 тысячи новых производств - РИА Новости, 07.10.2021
В Москве на месте бывших промзон появится 4,5 тысячи новых производств
Около 4,5 тысяч новых промышленных предприятий появятся в Москве на месте заброшенных промзон в результате реализации проекта "Индустриальные кварталы",... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:27
2021-10-07T10:27
2021-10-07T10:27
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Около 4,5 тысяч новых промышленных предприятий появятся в Москве на месте заброшенных промзон в результате реализации проекта "Индустриальные кварталы", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Проект "Индустриальные кварталы" предполагает строительство промышленных объектов на территории 650 гектаров. Общая площадь помещений производственного назначения и технопарков составит порядка 10 миллионов квадратных метров - на них смогут начать работу 4,5 тысячи производств. На предприятиях появится порядка 125 тысяч новых рабочих мест, а бюджетный эффект для города составит не менее 200 миллиардов рублей в год. В рамках механизма комплексного развития территорий мы вернем промышленность туда, где она не только располагалась исторически, но и имеет прекрасные перспективы", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.Проект "Индустриальные кварталы" также предусматривает, что рядом с местами приложения труда будет построено жилье, социальные объекты, общественно-деловые пространства, спортивные комплексы, парки. Также будет создана качественная городская среда - более 90 новых социальных объектов. В целом механизм комплексного развития территорий (КРТ) затронет почти 2 тысячи гектаров заброшенных промзон, рядом с которыми сегодня живут около 8 миллионов москвичей. Проект позволит создать не менее 500 тысяч новых рабочих мест, говорится в сообщении.На данный момент в рамках проекта "Индустриальные кварталы" Москва заключила 5 договоров о КРТ в границах бывших промзон – "Алтуфьевское шоссе", "Кунцево", "Октябрьское поле" и двух участков в "Коровино". Строительство первого индустриального квартала "Октябрьское поле" будет завершено в Москве уже в 2024 году. Остальные проекты, по которым уже начата работа, будут реализованы до 2030 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, александр прохоров
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Около 4,5 тысяч новых промышленных предприятий появятся в Москве на месте заброшенных промзон в результате реализации проекта "Индустриальные кварталы", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Проект "Индустриальные кварталы" предполагает строительство промышленных объектов на территории 650 гектаров. Общая площадь помещений производственного назначения и технопарков составит порядка 10 миллионов квадратных метров - на них смогут начать работу 4,5 тысячи производств. На предприятиях появится порядка 125 тысяч новых рабочих мест, а бюджетный эффект для города составит не менее 200 миллиардов рублей в год. В рамках механизма комплексного развития территорий мы вернем промышленность туда, где она не только располагалась исторически, но и имеет прекрасные перспективы", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров
, слова которого приводит пресс-служба.
Проект "Индустриальные кварталы" также предусматривает, что рядом с местами приложения труда будет построено жилье, социальные объекты, общественно-деловые пространства, спортивные комплексы, парки. Также будет создана качественная городская среда - более 90 новых социальных объектов. В целом механизм комплексного развития территорий (КРТ) затронет почти 2 тысячи гектаров заброшенных промзон, рядом с которыми сегодня живут около 8 миллионов москвичей. Проект позволит создать не менее 500 тысяч новых рабочих мест, говорится в сообщении.
На данный момент в рамках проекта "Индустриальные кварталы" Москва заключила 5 договоров о КРТ в границах бывших промзон – "Алтуфьевское шоссе", "Кунцево", "Октябрьское поле" и двух участков в "Коровино". Строительство первого индустриального квартала "Октябрьское поле" будет завершено в Москве уже в 2024 году. Остальные проекты, по которым уже начата работа, будут реализованы до 2030 года.