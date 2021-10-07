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В посольстве рассказали о задержанных во Франции российских моряках
В посольстве рассказали о задержанных во Франции российских моряках - РИА Новости, 07.10.2021
В посольстве рассказали о задержанных во Франции российских моряках
Один из задержанных на судне в порту французского Дюнкерка российских моряков взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде, однако следственные... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:06
2021-10-07T18:23
россия
в мире
франция
дюнкерк
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ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Один из задержанных на судне в порту французского Дюнкерка российских моряков взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде, однако следственные действия продолжаются, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства РФ в стране."Держим на контроле ситуацию с российскими моряками, задержанными на судне в порту Дюнкерка. По информации французских компетентных органов, один из них взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде. Однако в отношении обоих следственные действия продолжаются", - заявили в пресс-службе посольства.Там отметили, что остальная информация не разглашается властями в интересах следствия."Продолжим принимать необходимые меры для защиты прав и интересов российских граждан", - подчеркнули в российском посольстве.Во вторник агентство Франс Пресс информировало, в порту Дюнкерка был задержан экипаж судна, в том числе несколько российских моряков, так как на его борту нашли более тонны кокаина.По информации российской дипмиссии, задержанное 1 октября в судно ходило под либерийским флагом. Судовладелец не имеет отношения к РФ, сообщили ранее в посольстве.
https://ria.ru/20211005/sudno-1753252997.html
https://ria.ru/20211005/frantsiya-1753235954.html
россия
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россия, в мире, франция, дюнкерк
18:06 07.10.2021 (обновлено: 18:23 07.10.2021)
 
В посольстве рассказали о задержанных во Франции российских моряках

Одного из задержанных в Дюнкерке российских моряков взяли под стражу

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Один из задержанных на судне в порту французского Дюнкерка российских моряков взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде, однако следственные действия продолжаются, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства РФ в стране.
"Держим на контроле ситуацию с российскими моряками, задержанными на судне в порту Дюнкерка. По информации французских компетентных органов, один из них взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде. Однако в отношении обоих следственные действия продолжаются", - заявили в пресс-службе посольства.
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Там отметили, что остальная информация не разглашается властями в интересах следствия.
"Продолжим принимать необходимые меры для защиты прав и интересов российских граждан", - подчеркнули в российском посольстве.
Во вторник агентство Франс Пресс информировало, в порту Дюнкерка был задержан экипаж судна, в том числе несколько российских моряков, так как на его борту нашли более тонны кокаина.
По информации российской дипмиссии, задержанное 1 октября в судно ходило под либерийским флагом. Судовладелец не имеет отношения к РФ, сообщили ранее в посольстве.
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РоссияВ миреФранцияДюнкерк
 
 
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