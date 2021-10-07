https://ria.ru/20211007/moryaki-1753561619.html

В посольстве рассказали о задержанных во Франции российских моряках

В посольстве рассказали о задержанных во Франции российских моряках - РИА Новости, 07.10.2021

В посольстве рассказали о задержанных во Франции российских моряках

Один из задержанных на судне в порту французского Дюнкерка российских моряков взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде, однако следственные... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:06

2021-10-07T18:06

2021-10-07T18:23

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франция

дюнкерк

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ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Один из задержанных на судне в порту французского Дюнкерка российских моряков взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде, однако следственные действия продолжаются, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства РФ в стране."Держим на контроле ситуацию с российскими моряками, задержанными на судне в порту Дюнкерка. По информации французских компетентных органов, один из них взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде. Однако в отношении обоих следственные действия продолжаются", - заявили в пресс-службе посольства.Там отметили, что остальная информация не разглашается властями в интересах следствия."Продолжим принимать необходимые меры для защиты прав и интересов российских граждан", - подчеркнули в российском посольстве.Во вторник агентство Франс Пресс информировало, в порту Дюнкерка был задержан экипаж судна, в том числе несколько российских моряков, так как на его борту нашли более тонны кокаина.По информации российской дипмиссии, задержанное 1 октября в судно ходило под либерийским флагом. Судовладелец не имеет отношения к РФ, сообщили ранее в посольстве.

https://ria.ru/20211005/sudno-1753252997.html

https://ria.ru/20211005/frantsiya-1753235954.html

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франция

дюнкерк

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, франция, дюнкерк