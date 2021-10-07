https://ria.ru/20211007/moryaki-1753561619.html
В посольстве рассказали о задержанных во Франции российских моряках
В посольстве рассказали о задержанных во Франции российских моряках - РИА Новости, 07.10.2021
В посольстве рассказали о задержанных во Франции российских моряках
Один из задержанных на судне в порту французского Дюнкерка российских моряков взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде, однако следственные... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:06
2021-10-07T18:06
2021-10-07T18:23
россия
в мире
франция
дюнкерк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_5c24b72dc7b25bcdc2406c7689fe0ffb.jpg
ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Один из задержанных на судне в порту французского Дюнкерка российских моряков взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде, однако следственные действия продолжаются, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства РФ в стране."Держим на контроле ситуацию с российскими моряками, задержанными на судне в порту Дюнкерка. По информации французских компетентных органов, один из них взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде. Однако в отношении обоих следственные действия продолжаются", - заявили в пресс-службе посольства.Там отметили, что остальная информация не разглашается властями в интересах следствия."Продолжим принимать необходимые меры для защиты прав и интересов российских граждан", - подчеркнули в российском посольстве.Во вторник агентство Франс Пресс информировало, в порту Дюнкерка был задержан экипаж судна, в том числе несколько российских моряков, так как на его борту нашли более тонны кокаина.По информации российской дипмиссии, задержанное 1 октября в судно ходило под либерийским флагом. Судовладелец не имеет отношения к РФ, сообщили ранее в посольстве.
https://ria.ru/20211005/sudno-1753252997.html
https://ria.ru/20211005/frantsiya-1753235954.html
россия
франция
дюнкерк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_cba9a07eb0dc345047c3e712068bbad9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, франция, дюнкерк
18:06 07.10.2021 (обновлено: 18:23 07.10.2021)
В посольстве рассказали о задержанных во Франции российских моряках
Одного из задержанных в Дюнкерке российских моряков взяли под стражу